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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 мая
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 мая
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T11:40+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 мая, сообщает Русский дом в республике. В акции могут участвовать все желающие. Организаторами выступают представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем Боевой Славы при поддержке Посольства России в республике, администрации Сухума, Ассоциации молодежи Абхазии "Апейпш", КСОРС Абхазии и компании “А-Мобайл”.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.
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вов, абхазия, сухум, бессмертный полк
вов, абхазия, сухум, бессмертный полк
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 мая
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 9 мая, сообщает Русский дом в республике.
Шествие начнется в 10:00 с Площади Свободы в Сухуме. Участники пройдут по центру города после торжественного парада.
В акции могут участвовать все желающие.
Организаторами выступают представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем Боевой Славы при поддержке Посольства России в республике, администрации Сухума, Ассоциации молодежи Абхазии "Апейпш", КСОРС Абхазии и компании “А-Мобайл”.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.