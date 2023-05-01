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Быстрее ветра: открытие скакового сезона состоялось в Абхазии

Быстрее ветра: открытие скакового сезона состоялось в Абхазии

В селе Кутол наездники пробовали свои силы и состязались в конном футболе, метании копья, забеге на 1200, 1400 и 2000 метров. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

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КУТОЛ, 1 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие скакового сезона и конно-спортивные состязания, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялись в селе Кутол Очамчырского района 1 мая.В метании копья, которое было посвящено памяти мастера спорта Абхазии Омара Когония, состязались команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. В финале встретились наездники из Кутола и Уарчи, "хозяева" поля одержали победу со счетом 2:0. Призовой фонд составил 80 000 рублей, половина суммы была отдана победителям, 25 000 рублей получила команда из Уарчи и 15 000 рублей из Джгерды.В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша.Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье - Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.Среди зрителей конного шоу были не только жители Кутола и близлежащих сел, но и гости республики. Наталья и Руслана приехали в Абхазию из Белгорода. В республике подруги не впервые, но на скачках еще не бывали.Главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения отметил, что наездники из Кутола считаются одними из сильнейших в Абхазии, в 2014 и 2015 годах они становились чемпионами Абхазии.Бения с сожалением отметил, что сейчас в забеге принимают участие команды всего из трех сел, в то время как раньше за победу боролись 10-11 команд. Он выразил надежду, что вскоре количество участников увеличится.По словам главного судьи, молодое поколение интересуется конным спортом, но он несет за собой большие материальные затраты по покупке и уходу за лошадьми. По его мнению, необходимо увеличить государственное финансирование, увеличить количество состязаний и поднять призовые фонды.

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