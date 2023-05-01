https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/chast-sukhuma-ostaetsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-nasosnoy-stantsii-1045576795.html

Часть Сухума остается без воды из-за аварии на насосной станции

Часть Сухума остается без воды из-за аварии на насосной станции

На четвертой насосной станции прорвало трубу ночью 30 апреля. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

водоканал абхазии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Часть Сухума, в том числе Новый район, остается без воды, сообщили Sputnik в "Водоканале". В ночь с 30 апреля на 1 мая прорвало трубу на четвертой насосной станции.На месте аварии ведутся работы. Водоснабжение планируется восстановить водоснабжение через 2-3 часа.

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