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Часть Сухума остается без воды из-за аварии на насосной станции
Часть Сухума остается без воды из-за аварии на насосной станции
На четвертой насосной станции прорвало трубу ночью 30 апреля. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T10:43+0300
2023-05-01T10:43+0300
2023-05-01T10:43+0300
в абхазии
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сухум
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Часть Сухума, в том числе Новый район, остается без воды, сообщили Sputnik в "Водоканале". В ночь с 30 апреля на 1 мая прорвало трубу на четвертой насосной станции.На месте аварии ведутся работы. Водоснабжение планируется восстановить водоснабжение через 2-3 часа.
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водоснабжение, водоканал абхазии, абхазия, сухум
водоснабжение, водоканал абхазии, абхазия, сухум
Часть Сухума остается без воды из-за аварии на насосной станции
На четвертой насосной станции прорвало трубу ночью 30 апреля.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Часть Сухума, в том числе Новый район, остается без воды, сообщили Sputnik в "Водоканале".
В ночь с 30 апреля на 1 мая прорвало трубу на четвертой насосной станции.
На месте аварии ведутся работы. Водоснабжение планируется восстановить водоснабжение через 2-3 часа.