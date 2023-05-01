https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/grazhdanin-i-nachalnik-khagba-ob-itogakh-rabochego-vizita-v-moskvu--1045518309.html
Гражданин и начальник: Хагба об итогах рабочего визита в Москву
Гражданин и начальник: Хагба об итогах рабочего визита в Москву
О чем договариваются спортивные чиновники из Абхазии с российскими коллегами и как помочь талантливым спортсменам пробиться на международные соревнования, об... 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T09:50+0300
2023-05-01T09:50+0300
2023-05-01T09:50+0300
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Гражданин и начальник: Хагба об итогах рабочего визита в Москву
Гражданин и начальник: Хагба об итогах рабочего визита в Москву
Состоялся рабочий визит председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Тараща Хагба в Москву. На встрече с генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым обсуждались вопросы взаимодействия тренеров, судей, участие сотрудников Федерации футбола Абхазии в образовательных программах. В эфире радио Sputnik Таращ Хагба рассказал, что делается для того, чтобы абхазские спортсмены принимали участие в международных соревнованиях.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Хагба об итогах рабочего визита в Москву
О чем договариваются спортивные чиновники из Абхазии с российскими коллегами и как помочь талантливым спортсменам пробиться на международные соревнования, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, глава Госкомитета Абхазии по молодежной политике и спорту Таращ Хагба.
Состоялся рабочий визит председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Тараща Хагба в Москву. На встрече с генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым обсуждались вопросы взаимодействия тренеров, судей, участие сотрудников Федерации футбола Абхазии в образовательных программах. В эфире радио Sputnik Таращ Хагба рассказал, что делается для того, чтобы абхазские спортсмены принимали участие в международных соревнованиях.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.