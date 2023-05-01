https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html

Лидер советской Абхазии: со дня рождения Нестора Лакоба прошло 130 лет

Лидер советской Абхазии: со дня рождения Нестора Лакоба прошло 130 лет

Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T08:55+0300

2023-05-01T08:55+0300

2023-05-01T09:08+0300

в абхазии

нестор лакоба

история

абхазия

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О том, какую борьбу он вел за установление советской власти в республике, как отстаивал интересы абхазского народа и о его трагической судьбе, читайте в материале Sputnik.SputnikПуть НестораНестор Лакоба родился в абхазской крестьянской семье, его отец рано ушел из жизни, поэтому будущий лидер Абхазии рос в семье отчима – Георгия Цейба. У Нестора было два брата по матери.По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.В экстремальных общественно-политических условиях, при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".Борьба за установление Советской власти в Абхазии была непростой, этому противостали грузинские меньшевики. В 1920 году Нестор Лакоба стал руководителем подпольного революционного движения в Батуми, где и познакомился со своей будущей женой Сарией Джих-оглы."Тогда они с Сарией и полюбили друг друга. Ей было пятнадцать (как и мне), когда она убежала с ним", - отмечает Адиле Аббас-оглы в книге "Не могу забыть".Во главе республикиПосле победы в борьбе за установление Советской власти в Абхазии большие заслуги Нестора Лакоба были оценены советским руководством. Его наградили орденом Красного Знамени.17 февраля 1922 года, в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия.На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет. В исторической науке хорошо описано благосклонное отношение Сталина к Нестору Лакоба.Об особом отношении советского правительства к Лакоба говорят слова Серго Орджоникидзе: "Товарищ Лакоба, когда мы со Сталиным были там, произвел на нас самые лучшие впечатления из всех бывших там товарищей".Успехи советской Абхазии на пути к социализму отмечали и российские ученые, в их числе академик Николай Вавилов. "Абхазское правительство под просвещенным руководством уважаемого Нестора Аполлоновича Лакоба всегда проявляло исключительное внимание к науке, всемерно привлекая всесоюзные научные учреждения и создавая свои научные исследовательские институты и станции в советской Абхазии", - писал он.Вместе с тем, отношения Лакоба и руководства страны не были безоблачными. Станислав Лакоба пишет, что он творчески подходил к решению проблем, принимал во внимание местные особенности."Он прямо говорил: "Не нажимать на колхозы". Нестор считал, что с коллективизацией в Абхазии нельзя торопиться, ибо "кулака у нас нет, а потому вопрос о ликвидации кулака как класса отпадает", - пишет историк.Такая своеобразная политика шла вразрез со сталинским планом преобразований. Поэтому, воспользовавшись этой ситуацией, республиканская парторганизация выступила против Нестора.Взяв Лакоба под защиту, Сталин вместе с тем подверг его критике: "Ошибка т. Лакоба состоит в том, что он а) несмотря на свой старый большевистский опыт, сбивается иногда в своей работе на политику опоры на все слои абхазского населения (это не большевистская политика) и б) находит возможным иногда не подчиняться решениям обкома (это тоже не большевистская политика). Фактов не привожу, так как они общеизвестны. Я думаю, что товарищ Лакоба может и должен освободиться от своих ошибок", - подчеркивает историк.Отказ от работы в МосквеЦелью Лаврентия Берия было перевести Нестора Лакоба на работу в Москву, чтобы провести в жизнь план превратить Абхазию в часть Грузии и заселить всю территорию грузинами. Сталин несколько раз предлагал Лакоба работу в столице Советского Союза, но лидер Абхазии отказывался."Было очевидно, что пока живы Нестор и его соратники, они не позволят осуществить эту грязную задачу, не допустят геноцида в отношении своего народа", - пишет Екатерина Бебия в книге "Без вины виноватые".В первой половине августа 1936 года Нестору Лакоба вновь было предложено перебраться в Москву."Однако фактический отказ Нестора насторожил Сталина. Лакоба понимал, что препятствует Берия в проведении шовинистической политики в Абхазии. Перевод Нестора в Москву и утверждение здесь ставленника Берия развязали бы руки Лаврентию. И как был прав С. Липкин, когда в поэме "Нестор и Сария" писал:Он знал, какие хитрости в цене,Порою шел от правды в стороне,Порою по кривым ступал дорогам.Когда же превращался он в кристалл?Когда он за Абхазию стоял", - отмечает Станислав Лакоба в статье "Я – Коба, а ты – Лакоба".В продолжении статьи ученый пишет, что первым актом своеобразной мести - началом сговора Сталина и Берия против Лакоба - явилось, как ни странно, постановление ЦИК СССР от 17 августа 1936 года "О правильном начертании названий населенных пунктов", по которому столица Абхазии была переименована в Сухуми."Вождь аккуратно подсыпал упрямому Нестору щепотку соли на больную рану. С этого момента судьба Нестора была предопределена. Он ясно сознавал шаткость своего положения. Тем не менее вождь еще принимал Нестора. Последние встречи между ними состоялись в ноябре и декабре 1936 года Коба уже играл: говорил о будущем, жаловался на козни Лаврентия, обнадеживал", - отмечает он.Убийство НестораВ Москве Нестор и его жена Сария, остановились в гостинице "Метрополь". С 25 ноября по 5 декабря проходил Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, который принял новую Конституцию СССР. По вечерам Сталин приглашал к себе на ужин, присылал машину. Нестор после съезда задерживался в Москве.В то же время Берия через своих ставленников ведет атаки на Нестора, пользуясь его отсутствием в Абхазии. "Дорогой Нестор! Хотя уже скоро месяц, как не видно солнца, идут дожди, Абхазия остается солнечной Абхазией... Я знаю прекрасно, какие дела Вас задерживают и какое они имеют значение для республики, но дело такое, что в "тылу" не все в порядке...", - писал один из соратников Нестора Лакоба Анатолий Вардания.В 1935-1936 годах Лакоба ставил перед Сталиным вопрос о включении Абхазской АССР в состав РСФСР и не быть в составе Грузинской ССР, что сильно раздражало вождя.Спустя несколько дней после возвращения из Москвы Нестор был срочно вызван к Берия на партактив. Вечером 26 декабря 1936 года Лакоба выехал в Тбилиси. Остановился в гостинице "Ориант"."Утром был у Берия и обругал его последними словами. Дело в том, что Нестору показали план переселения десятков тысяч грузин из районов Западной Грузии в Абхазию. "Только через мой труп", - заявил Лакоба. Придя в гостиницу, сказал: "Будут звонить - меня нет". Но под вечер позвонила мать Берия - Марта Виссарионовна. "Нестор, - сказала она, - я знаю, ты очень любишь жареную форель. Приходи, я тебя очень прошу", - говорится в статье Лакоба.Во время ужина в доме Берия выпили несколько бокалов вина. В восемь вечера Берия предложил посмотреть новый спектакль. После первого акта Нестор ушел. Ему было плохо."По дороге в гостиницу "Ориант" Нестора встретил уполномоченный представительства Абхазии в Грузии А. Энгелов. В гостинице стало хуже. Энгелов и медсестра не отходили от Нестора. Он сидел у открытого зимнего окна и, задыхаясь, повторял: "Убил меня Лаврентий-змея...", - отмечается в статье "Я – Коба, ты – Лакоба".28 декабря, гроб с телом Нестора Лакоба перенесли из больницы и установили в Доме Красной армии, куда пришли тысячи тбилисцев чтобы проститься с ним. Днем 29 декабря состав прибыл на станцию Келасур.Похоронили Нестора Лакоба с большими почестями в Ботаническом саду в специально отстроенном склепе. Берия не приехал на похороны. Сталин, который ровно год назад сделал трогательную надпись Нестору на своей фотографии, даже не прислал телеграмму.После убийства Нестора Лакоба его семью репрессировали в том числе супругу Сарию, которая была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году, а также их сын Рауф, он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.Спустя чуть более месяца после смерти Нестора Лакоба Осип Мандельштам, который был знаком с семьей лидера Абхазии, написал стихотворение-воспоминание - "Абхазскую песенку".Пою, когда гортань - сыра, душа - суха,И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:Здорово ли вино? Здоровы ли меха?Здорово ли в крови Колхиды колыханье?А грудь стесняется - без языка - тиха:Уже не я пою - поет мое дыханье –И в горных ножнах слух, и голова глуха...Песнь бескорыстная - сама себе хвала:Утеха для друзей и для врагов - смола,Песнь одноглазая, растущая из мха –Одноголосый дар охотничьего быта,Которую поют верхом и на верхах,Держа дыханье вольно и открыто,Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердитоНа свадьбу молодых доставить без греха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210331/Sovetskaya-Abkhaziya-istoriya-v-datakh-1032120586.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Sto-let-nazad-revolyutsiya-i-Abkhaziya-1031949519.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

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