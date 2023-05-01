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Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре
Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре
Ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T17:15+0300
2023-05-01T17:15+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре, сообщает Гагра-ТВ.Ремонтные работы ведет ООО "Стройцентр-проект" за счет средств районного бюджета.Как отметил прораб компании Сергей Абиджба, старые чугунные перила заменят на железные по обе стороны моста. На пешеходной части появится новая плитка.
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гагра, мосты, абхазия
Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре
17:15 01.05.2023 (обновлено: 17:38 01.05.2023)
Ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре, сообщает Гагра-ТВ.
Ремонтные работы ведет ООО "Стройцентр-проект" за счет средств районного бюджета.
Уже демонтировали перила и пешеходные зоны. Общая протяженность - более 250 метров.
Как отметил прораб компании Сергей Абиджба, старые чугунные перила заменят на железные по обе стороны моста. На пешеходной части появится новая плитка.