https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/most-cherez-reku-zhoekvara-remontiruyut-v-gagre-1045590892.html

Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре

Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре

Ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагра

мосты

абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мост через реку Жоэквара ремонтируют в Гагре, сообщает Гагра-ТВ.Ремонтные работы ведет ООО "Стройцентр-проект" за счет средств районного бюджета.Как отметил прораб компании Сергей Абиджба, старые чугунные перила заменят на железные по обе стороны моста. На пешеходной части появится новая плитка.

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