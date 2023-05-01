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Особый противопожарный режим ввели в Сочи
Особый противопожарный режим ввели в Сочи
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В Сочи ввели особый противопожарный режим с 1 мая до 1 ноября, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T13:30+0300
2023-05-01T13:30+0300
2023-05-01T13:39+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В Сочи ввели особый противопожарный режим с 1 мая до 1 ноября, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Строго запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. Нарушителям грозят штрафы.
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мчс рф, сочи, краснодарский край, россия
мчс рф, сочи, краснодарский край, россия
Особый противопожарный режим ввели в Сочи
13:30 01.05.2023 (обновлено: 13:39 01.05.2023)
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В Сочи ввели особый противопожарный режим с 1 мая до 1 ноября, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
МЧС просит жителей и гостей города сохранять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе.
Строго запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. Нарушителям грозят штрафы.