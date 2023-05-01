https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-vveli-v-sochi-1045579995.html

Особый противопожарный режим ввели в Сочи

Особый противопожарный режим ввели в Сочи

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В Сочи ввели особый противопожарный режим с 1 мая до 1 ноября, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В Сочи ввели особый противопожарный режим с 1 мая до 1 ноября, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Строго запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. Нарушителям грозят штрафы.

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