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Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова
Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова
Ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудили один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар: путь воды". В преддверии обсуждения картины... 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T20:15+0300
2023-05-01T20:15+0300
2023-05-01T20:15+0300
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Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова
Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова
Ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудили один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар: путь воды". В преддверии обсуждения картины, Ирина Турава поделилась впечатлением о книге Михаила Захарова "Дорамароман".Подробности слушайте в аудиофайле. Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудили один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар: путь воды". В преддверии обсуждения картины, Ирина Турава поделилась впечатлением о книге Михаила Захарова "Дорамароман".
Подробности слушайте в аудиофайле.
Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.