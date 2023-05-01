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Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова

Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова

Ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудили один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар: путь воды". В преддверии обсуждения картины... 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T20:15+0300

2023-05-01T20:15+0300

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Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова Осторожно, спойлер: "Аватар: путь воды" и "Дорамароман" Захарова

Ведущие программы "Осторожно, спойлер!" обсудили один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар: путь воды". В преддверии обсуждения картины, Ирина Турава поделилась впечатлением о книге Михаила Захарова "Дорамароман".Подробности слушайте в аудиофайле. Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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