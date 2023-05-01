https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/prezident-abkhazii-osmotrel-lipu-na-lykhnashte-1045581787.html

Президент Абхазии осмотрел липу на Лыхнаште

Президент Абхазии осмотрел липу на Лыхнаште

Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером в среду, 5 апреля. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T15:01+0300

2023-05-01T15:01+0300

2023-05-01T15:57+0300

в абхазии

лыхны

гудаутский район

аслан бжания

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ЛЫХНЫ, 1 май - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Лыхнашту и осмотрел поврежденную бензопилой липу в понедельник, 1 мая. Бжания поинтересовался у главы села Лыхны Джансуха Чкотуа, как проходит восстановление дерева. Ему доложили, что на дереве появились листья и они увеличиваются в размерах. Также проведены две процедуры лечения липы китайским препаратом. Скоро в страну будет доставлена еще одна партия этого лекарства. Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. 19 апреля в Абхазию доставили разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.

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