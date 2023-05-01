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Президент Абхазии осмотрел липу на Лыхнаште
Президент Абхазии осмотрел липу на Лыхнаште
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером в среду, 5 апреля. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T15:01+0300
2023-05-01T15:01+0300
2023-05-01T15:57+0300
в абхазии
лыхны
гудаутский район
аслан бжания
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ЛЫХНЫ, 1 май - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Лыхнашту и осмотрел поврежденную бензопилой липу в понедельник, 1 мая. Бжания поинтересовался у главы села Лыхны Джансуха Чкотуа, как проходит восстановление дерева. Ему доложили, что на дереве появились листья и они увеличиваются в размерах. Также проведены две процедуры лечения липы китайским препаратом. Скоро в страну будет доставлена еще одна партия этого лекарства. Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. 19 апреля в Абхазию доставили разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.
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лыхны, гудаутский район, аслан бжания
лыхны, гудаутский район, аслан бжания
Президент Абхазии осмотрел липу на Лыхнаште
15:01 01.05.2023 (обновлено: 15:57 01.05.2023)
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером в среду, 5 апреля.
ЛЫХНЫ, 1 май - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Лыхнашту и осмотрел поврежденную бензопилой липу в понедельник, 1 мая.
Бжания поинтересовался у главы села Лыхны Джансуха Чкотуа, как проходит восстановление дерева.
Ему доложили, что на дереве появились листья и они увеличиваются в размерах. Также проведены две процедуры лечения липы китайским препаратом. Скоро в страну будет доставлена еще одна партия этого лекарства.
"Как мы видим, ситуация неплохая. Благодаря Всевышнему, дерево расцвело. Надеемся, что все получится. Мы готовы оказать всяческое содействие в восстановлении дерева, как в предоставлении специалистов и нужных препаратов, так и во всем остальном",- сказал Бжания.
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.
19 апреля в Абхазию доставили разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.