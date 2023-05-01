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Верхом к победе: как в Абхазии открыли скаковой сезон

Верхом к победе: как в Абхазии открыли скаковой сезон

Конно-спортивные соревнования и открытие скакового сезона прошли в селе Кутол Очамчырского района Абхазии 1 мая. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

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В программе мероприятий в селе Кутол были конный футбол, метание копья и забеги на 1200, 1400 и 2000 метров. За призовые места в конном футболе и метании копья боролись команды из Кутола, Джгерды и Уарчи. В финале по метанию встретились наездники из Кутола и Уарчи, победу одержали спортсмены из Кутола, которые помимо кубка и грамоты получили в качестве приза 40 000 рублей. Кутолцы стали победителями и в конном футболе, одержав победу над Джгердой со счетом 12:7. Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибшим героям Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро и третье- Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла. В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" - Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" - Беслану Бжания из Тамыша. В забеге на 1200 метров без седла победу одерджал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье - Алик Багатуриа.

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