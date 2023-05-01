https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/vooruzhennye-sily-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1045580340.html

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповом ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в понедельник в... 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T14:25+0300

2023-05-01T14:25+0300

2023-05-01T14:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповом ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Там отметили, что в результате удара "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск".

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