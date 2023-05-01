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Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповом ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в понедельник в... 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T14:25+0300
2023-05-01T14:25+0300
2023-05-01T14:34+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповом ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Там отметили, что в результате удара "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск".
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украина, россия, министерство обороны рф
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины
14:25 01.05.2023 (обновлено: 14:34 01.05.2023)
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповом ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что в результате удара "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск".