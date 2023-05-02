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Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах
Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах
Основная тема выставки – инвестиционный потенциал Северного Кавказа. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T08:55+0300
2023-05-02T08:55+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.Запланированы круглые столы, на которых планируется обсудить энергетику, развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество.В рамках круглых столов 3 мая планируется обсудить туризм и санаторно-курортный комплекс, виноградарство и виноделие, особенности рынка труда и современные финансовые инструменты.На объединенном стенде "Кавказ.РФ" будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.
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абхазия, россия, северный кавказ
абхазия, россия, северный кавказ
Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах
08:55 02.05.2023 (обновлено: 10:18 02.05.2023)
Основная тема выставки – инвестиционный потенциал Северного Кавказа.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.
Свои стенды представят Абхазия, Южная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Выставочная экспозиция начнет работу 2 мая в 14:00.
Запланированы круглые столы, на которых планируется обсудить энергетику, развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество.
В рамках круглых столов 3 мая планируется обсудить туризм и санаторно-курортный комплекс, виноградарство и виноделие, особенности рынка труда и современные финансовые инструменты.
На объединенном стенде "Кавказ.РФ" будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.