https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/abkhaziya-primet-uchastie-v-kavkazskoy-investitsionnoy-vystavke-v-minvodakh-1045598708.html

Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах

Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах

Основная тема выставки – инвестиционный потенциал Северного Кавказа. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

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россия

северный кавказ

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.Запланированы круглые столы, на которых планируется обсудить энергетику, развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество.В рамках круглых столов 3 мая планируется обсудить туризм и санаторно-курортный комплекс, виноградарство и виноделие, особенности рынка труда и современные финансовые инструменты.На объединенном стенде "Кавказ.РФ" будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.

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