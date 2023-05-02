https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/ankvab-i-mogilevskiy-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-nauki-i-obrazovaniya-1045602627.html
Анкваб и Могилевский обсудили сотрудничество в сфере науки и образования
Анкваб и Могилевский обсудили сотрудничество в сфере науки и образования
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с замминистра науки и высшего образования России Константином Могилевским. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T12:50+0300
2023-05-02T12:50+0300
2023-05-02T13:09+0300
в абхазии
кабмин абхазии
александр анкваб
наука
образование
абхазия
россия
гармонизация законодательств абхазии и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045602459_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_8983dfc85ab03370c8c3efec638478f0.jpg
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Александр Анкваб и Константин Могилевский обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности.С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045602459_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_2d9fc755754529582b1af67233db4902.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кабмин абхазии, александр анкваб, наука, образование, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
кабмин абхазии, александр анкваб, наука, образование, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Анкваб и Могилевский обсудили сотрудничество в сфере науки и образования
12:50 02.05.2023 (обновлено: 13:09 02.05.2023)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с замминистра науки и высшего образования России Константином Могилевским.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Александр Анкваб и Константин Могилевский обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности.
Могилевский подтвердил готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь.
С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.