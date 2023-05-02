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Анкваб и Могилевский обсудили сотрудничество в сфере науки и образования

Анкваб и Могилевский обсудили сотрудничество в сфере науки и образования

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с замминистра науки и высшего образования России Константином Могилевским. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T12:50+0300

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гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Александр Анкваб и Константин Могилевский обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности.С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения Инал Габлия, директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар.

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Sputnik Абхазия

кабмин абхазии, александр анкваб, наука, образование, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии