https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/bumazhnye-korabliki-zapustili-v-more-v-abkhazii-v-pamyat-o-pogibshikh-v-odesse-v-2014-godu-1045610833.html
Бумажные кораблики запустили в море в Абхазии в память о погибших в Одессе в 2014 году
Бумажные кораблики запустили в море в Абхазии в память о погибших в Одессе в 2014 году
Участники акции запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T17:31+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Сорок восемь бумажных корабликов запустили в Абхазии в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года.Организаторами выступили культурный фонд "Платформа" и общественная организация "Центр правозащиты российских граждан" (ЦПРГ) в Абхазии при поддержке Ассоциации российских соотечественников (АРС) Абхазии."Сегодня, второго мая, мы вспоминаем всех погибших и запускаем в море 48 бумажных корабликов по числу жертв той страшной трагедии. Это преступление, совершенное нацистами, не должно быть забыто, и каждый виновный должен быть наказан. Мы уверены, что справедливость восторжествует и фашизм, возродившийся на Украине, будет уничтожен", – сказала один из организаторов акции, руководитель центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская.По словам одного из соорганизаторов акции Елены Волобуевой, подобные мероприятия являются возможностью не только напомнить о той трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года, но и закрепить историческую справедливость в отношении невинных жертв. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-1037767214.html
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Бумажные кораблики запустили в море в Абхазии в память о погибших в Одессе в 2014 году
17:31 02.05.2023 (обновлено: 17:34 02.05.2023)
Участники акции запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедии.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Сорок восемь бумажных корабликов запустили в Абхазии в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
Организаторами выступили культурный фонд "Платформа" и общественная организация "Центр правозащиты российских граждан" (ЦПРГ) в Абхазии при поддержке Ассоциации российских соотечественников (АРС) Абхазии.
"Сегодня, второго мая, мы вспоминаем всех погибших и запускаем в море 48 бумажных корабликов по числу жертв той страшной трагедии. Это преступление, совершенное нацистами, не должно быть забыто, и каждый виновный должен быть наказан. Мы уверены, что справедливость восторжествует и фашизм, возродившийся на Украине, будет уничтожен", – сказала один из организаторов акции, руководитель центра правозащиты российских граждан Елена Жилинская.
По словам одного из соорганизаторов акции Елены Волобуевой, подобные мероприятия являются возможностью не только напомнить о той трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года, но и закрепить историческую справедливость в отношении невинных жертв.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.