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Бжания отбыл в Ставропольский край для участия в Кавказской инвестиционной выставке
Бжания отбыл в Ставропольский край для участия в Кавказской инвестиционной выставке
Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T11:00+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Ставропольский край для участия в Кавказской инвестиционной выставке, сообщает пресс-служба главы государства. В составе абхазской делегации вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель Комитета Парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель Комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.Свои стенды представят Абхазия, Южная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.
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абхазия, россия, аслан бжания, экономика
абхазия, россия, аслан бжания, экономика
Бжания отбыл в Ставропольский край для участия в Кавказской инвестиционной выставке
11:00 02.05.2023 (обновлено: 11:46 02.05.2023)
Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Ставропольский край для участия в Кавказской инвестиционной выставке, сообщает пресс-служба главы государства.
У Бжания запланирован ряд встреч с главами субъектов, входящих в СКФО и крупных корпораций.
В составе абхазской делегации вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель Комитета Парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель Комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
Абхазия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах.
Свои стенды представят Абхазия, Южная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.