https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/goskomitet-po-ekologii-abkhazii-zapretil-dobychu-kambaly-1045600973.html

Госкомитет по экологии Абхазии запретил добычу камбалы

Госкомитет по экологии Абхазии запретил добычу камбалы

Приказ о запрете вылова камбалы связан с сохранением вида рыбы в морской акватории Абхазии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T12:10+0300

2023-05-02T12:10+0300

2023-05-02T12:38+0300

в абхазии

рыбаки

абхазия

экология

государственный комитет абхазии по экологии и охране природы

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В целях охраны нерестового стада добыча камбалы и установка сетей у берегов республики запрещена с 1 по 20 мая, рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.Разрешение на вылов рыбы омтенят после того, как камбала отложит икринки.

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рыбаки, абхазия, экология, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы