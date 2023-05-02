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Госкомитет по экологии Абхазии запретил добычу камбалы
Госкомитет по экологии Абхазии запретил добычу камбалы
Приказ о запрете вылова камбалы связан с сохранением вида рыбы в морской акватории Абхазии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T12:10+0300
2023-05-02T12:10+0300
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в абхазии
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абхазия
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государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В целях охраны нерестового стада добыча камбалы и установка сетей у берегов республики запрещена с 1 по 20 мая, рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.Разрешение на вылов рыбы омтенят после того, как камбала отложит икринки.
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рыбаки, абхазия, экология, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
рыбаки, абхазия, экология, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
Госкомитет по экологии Абхазии запретил добычу камбалы
12:10 02.05.2023 (обновлено: 12:38 02.05.2023)
Приказ о запрете вылова камбалы связан с сохранением вида рыбы в морской акватории Абхазии.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В целях охраны нерестового стада добыча камбалы и установка сетей у берегов республики запрещена с 1 по 20 мая, рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
"Ежегодно в это время издается приказ о запрете лова камбалы, потому что идет активный нерест этой рыбы. Чтобы сохранить поголовье, необходимо запретить лов камбалы и установку сетей", – отметил он.
Разрешение на вылов рыбы омтенят после того, как камбала отложит икринки.