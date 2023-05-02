https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/kontsertnyy-sezon-otkrylsya-v-organnom-zale-pitsundskogo-khrama-1045614012.html

Концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма

Концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма

Концертный сезон в органном зале пицундского храма продлится до середины октября. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T21:00+0300

2023-05-02T21:00+0300

2023-05-02T21:10+0300

в абхазии

музыка

пицундский орган

абхазия

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041348202_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac3c8c17f54dac59a698c4f64733b5f2.jpg

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.В этом году концертный сезон начался раньше. Это связано с тем, что был большой спрос со стороны зрителя.На первом концерте выступили солисты Абхазской госфилармонии Лука Гаделия и Кристина Эшба. Они же будут выступать в храме каждое воскресенье в течение всего мая.С июня в Пицундском храме будут выступать и другие солисты Абхазской госфилармонии, Государственный камерный оркестр, Абхазская хоровая капелла.“Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки”, - добавил Гаделия.Концерты начинаются в 17:00. Сезон в органном зале Пицундского храма ежегодно длится до половины октября.

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

музыка, пицундский орган, абхазия, пицунда