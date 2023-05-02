https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/kontsertnyy-sezon-otkrylsya-v-organnom-zale-pitsundskogo-khrama-1045614012.html
Концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма
Концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма
Концертный сезон в органном зале пицундского храма продлится до середины октября. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T21:00+0300
2023-05-02T21:00+0300
2023-05-02T21:10+0300
в абхазии
музыка
пицундский орган
абхазия
пицунда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041348202_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac3c8c17f54dac59a698c4f64733b5f2.jpg
СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.В этом году концертный сезон начался раньше. Это связано с тем, что был большой спрос со стороны зрителя.На первом концерте выступили солисты Абхазской госфилармонии Лука Гаделия и Кристина Эшба. Они же будут выступать в храме каждое воскресенье в течение всего мая.С июня в Пицундском храме будут выступать и другие солисты Абхазской госфилармонии, Государственный камерный оркестр, Абхазская хоровая капелла.“Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки”, - добавил Гаделия.Концерты начинаются в 17:00. Сезон в органном зале Пицундского храма ежегодно длится до половины октября.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041348202_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_137521af9c1a2c93064bc804b5434d23.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыка, пицундский орган, абхазия, пицунда
музыка, пицундский орган, абхазия, пицунда
Концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма
21:00 02.05.2023 (обновлено: 21:10 02.05.2023)
Концертный сезон в органном зале пицундского храма продлится до середины октября.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.
В этом году концертный сезон начался раньше. Это связано с тем, что был большой спрос со стороны зрителя.
“Концертный сезон в Пицундском храме открылся 30 апреля. Открылись значительно раньше, чем обычно. Была потребность со стороны зрителя. Очень много людей, которые приходили в заповедник, интересовались, когда же начнется концертный сезон. Поэтому приняли решение открыться пораньше”, - пояснил Гаделия.
На первом концерте выступили солисты Абхазской госфилармонии Лука Гаделия и Кристина Эшба. Они же будут выступать в храме каждое воскресенье в течение всего мая.
С июня в Пицундском храме будут выступать и другие солисты Абхазской госфилармонии, Государственный камерный оркестр, Абхазская хоровая капелла.
“Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки”, - добавил Гаделия.
Концерты начинаются в 17:00. Сезон в органном зале Пицундского храма ежегодно длится до половины октября.