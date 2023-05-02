https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/nanba-o-9-maya-eto-kod-pobedy--1045607384.html
Нанба о 9 Мая: это код Победы
Нанба о 9 Мая: это код Победы
Председатель Совета ветеранов Абхазии Закан Нанба в интервью радио Sputnik рассказал, как будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем... 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T17:44+0300
2023-05-02T17:44+0300
2023-05-02T17:44+0300
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Нанба о 9 мая: это код Победы
Нанба о 9 мая: это код Победы
"День 9 Мая – это наш символ Победы, это код Победы. Мы на примере 9 Мая учились, учились на примере ветеранов Великой Отечественной войны. Они были примером для подражания. 9 Мая для нас является и симоволом нашей Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов", – отметил Нанба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, день победы, фашизм, великая отечественная война (1941-1945), аудио
подкасты, абхазия, день победы, фашизм, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Нанба о 9 Мая: это код Победы
Председатель Совета ветеранов Абхазии Закан Нанба в интервью радио Sputnik рассказал, как будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
"День 9 Мая – это наш символ Победы, это код Победы. Мы на примере 9 Мая учились, учились на примере ветеранов Великой Отечественной войны. Они были примером для подражания. 9 Мая для нас является и симоволом нашей Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов", – отметил Нанба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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