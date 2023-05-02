https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/on-vechen-kak-apnsy-v-sputnik-proshla-press-konferentsiya-k-yubileyu-daura-zantariya-1045604831.html

"Он вечен, как Апсны": в Sputnik прошла пресс-конференция к юбилею Даура Зантария

"Он вечен, как Апсны": в Sputnik прошла пресс-конференция к юбилею Даура Зантария

Абхазскому писателю, поэту и публицисту Дауру Зантария 25 мая исполнилось бы 70 лет. В честь этой даты в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась... 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T15:35+0300

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культура

абхазия

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пресс-центр

пресс-центр

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Бадрак Авидзба, SputnikО значимости творчества Даура ЗантарияУчастники пресс-конференции затронули вопрос значимости творчества Даура Зантария для культур двух народов – абхазского и русского. Российский писатель, сценарист и телеведущая Марина Москвина подключилась к мероприятию по видеосвязи из Черногории.С творчеством Даура Зантария должны знакомиться во всем мире, поэтому, уверена Москвина, его произведения необходимо перевести на все существующие языки. Сейчас идет работа над переизданием романа писателя "Золотое колесо" в Москве, рассказала Марина Москвина.По видеосвязи из Москвы к пресс-конференции присоединился российский и абхазский ученый Юрий Анчабадзе."Даур был литературным странником, он перешел с одного языка на другой – с абхазского на русский, затем он возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, наверное, давал ему некоторые другие возможности литературного нарратива. Но идеи, образы, глубинные чувства и переживания, какой-то исторический андеграунд, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической", – заметил он.Еще один участник мероприятия из Москвы – российский поэт, писатель и журналист Игорь Сид, который занимается научным исследованием творчества Даура Зантария.Даур Зантария был человеком с удивительными способностями и талантами, в том числе он хорошо определял сущность людей, хорошо их понимал, этим качеством писатель был наделен с ранних лет."Настоящий поэт производит не только тексты, он вдохновляет других поэтов, которые читают его тексты. Не подражать ему, но писать по-своему, он вдохновляет переводчиков. Я знаю, что уже много лет переводятся тексты на разные языки, со временем о Дауре будет знать мировой читатель", – уверен он.Сохранение наследияДиректор центра имени Даура Зантария Циза Гумба подчеркнула, что пока жив абхазский народ, о писателе будут помнить, по его произведениям будут ставить спектакли и снимать фильмы.Даур Зантария, по мнению поэта, фольклориста и литературного критика Валентина Когония был близок к фольклору и мифологии."Он был очень талантливым писателем, обладал большим мировоззрением, можно сказать, что он легко плавал в океане мировой литературы. В то же время он был близок к фольклору, мифологии, в особенности к словотворчеству абхазского народа, к деталям мировоззрения народа", – сказал исследователь.В продолжение пресс-конференции поэт Дмитрий Габелия прочел написанное им эссе, посвященное жизни и творчеству Даура Зантария.Поэт, литературовед, журналист Владимир Зантария сказал, что Даур Зантария оставил после себя произведения, написанные на высоком художественном уровне. Задача ученых состоит в том, чтобы продвигать произведения автора, знакомить с ними подрастающее поколение.Самым важным фактором, благодаря которому Даур Зантария стал писателем мирового масштаба, Владимир Зантария назвал создание автором собственного стиля, стержнем этого стала духовная жизнь абхазского общества, в котором он вырос.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/bolshoy-pisatel-i-ubiystvennyy-shutnik-pamyati-daura-zantariya-1039251289.html

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