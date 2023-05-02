"Он вечен, как Апсны": в Sputnik прошла пресс-конференция к юбилею Даура Зантария
15:35 02.05.2023 (обновлено: 16:14 02.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Видеомост в спутник к 70-летию Даура Зантария на абхазском
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазскому писателю, поэту и публицисту Дауру Зантария 25 мая исполнилось бы 70 лет. В честь этой даты в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция с участием абхазских и российских литераторов и поэтов.
Бадрак Авидзба, Sputnik
О значимости творчества Даура Зантария
Участники пресс-конференции затронули вопрос значимости творчества Даура Зантария для культур двух народов – абхазского и русского. Российский писатель, сценарист и телеведущая Марина Москвина подключилась к мероприятию по видеосвязи из Черногории.
"Это было огромное счастье для нас познакомиться с таким человеком, как Даур Зантария. Встреча с ним означала совершенно необыкновенное событие в жизни, он был яркий, талантливый, удивительный. Я хочу вам сказать, что сейчас, в свете того, что происходит в мире, мне кажется, он еще больше приблизился к нам, и его роман "Золотое колесо" стал очень важным предупреждением всему человечеству о том, что такое Родина и что такое война", – подчеркнула она.
С творчеством Даура Зантария должны знакомиться во всем мире, поэтому, уверена Москвина, его произведения необходимо перевести на все существующие языки. Сейчас идет работа над переизданием романа писателя "Золотое колесо" в Москве, рассказала Марина Москвина.
25 мая 2022, 16:10
По видеосвязи из Москвы к пресс-конференции присоединился российский и абхазский ученый Юрий Анчабадзе.
"Даур был литературным странником, он перешел с одного языка на другой – с абхазского на русский, затем он возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, наверное, давал ему некоторые другие возможности литературного нарратива. Но идеи, образы, глубинные чувства и переживания, какой-то исторический андеграунд, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической", – заметил он.
Еще один участник мероприятия из Москвы – российский поэт, писатель и журналист Игорь Сид, который занимается научным исследованием творчества Даура Зантария.
"Задача исследования, которую я осмелился взять на себя, очень сильно обязывает к отрешенности, нужно пытаться быть объективным, отключиться от той любви, которую испытываешь к человеку, к его памяти и к его произведениям", – говорит Сид.
Даур Зантария был человеком с удивительными способностями и талантами, в том числе он хорошо определял сущность людей, хорошо их понимал, этим качеством писатель был наделен с ранних лет.
"Настоящий поэт производит не только тексты, он вдохновляет других поэтов, которые читают его тексты. Не подражать ему, но писать по-своему, он вдохновляет переводчиков. Я знаю, что уже много лет переводятся тексты на разные языки, со временем о Дауре будет знать мировой читатель", – уверен он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Видеомост в спутник к 70-летию Даура Зантария на абхазском
Видеомост в спутник к 70-летию Даура Зантария на абхазском
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сохранение наследия
Директор центра имени Даура Зантария Циза Гумба подчеркнула, что пока жив абхазский народ, о писателе будут помнить, по его произведениям будут ставить спектакли и снимать фильмы.
"Он вечен, как наш народ, как гора Ерцаху, к которой он часто обращался, и как страна наша Апсны. Поколения абхазов обязаны по крупицам собирать не только произведения Даура, но и всех наших авторов, ведь никто не останется в этой жизни – останутся поэты, писатели, драматурги, актеры, творчество которых составляет славу любой нации", – сказала она.
Даур Зантария, по мнению поэта, фольклориста и литературного критика Валентина Когония был близок к фольклору и мифологии.
"Он был очень талантливым писателем, обладал большим мировоззрением, можно сказать, что он легко плавал в океане мировой литературы. В то же время он был близок к фольклору, мифологии, в особенности к словотворчеству абхазского народа, к деталям мировоззрения народа", – сказал исследователь.
В продолжение пресс-конференции поэт Дмитрий Габелия прочел написанное им эссе, посвященное жизни и творчеству Даура Зантария.
Поэт, литературовед, журналист Владимир Зантария сказал, что Даур Зантария оставил после себя произведения, написанные на высоком художественном уровне. Задача ученых состоит в том, чтобы продвигать произведения автора, знакомить с ними подрастающее поколение.
Самым важным фактором, благодаря которому Даур Зантария стал писателем мирового масштаба, Владимир Зантария назвал создание автором собственного стиля, стержнем этого стала духовная жизнь абхазского общества, в котором он вырос.