https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/pamyat-sergeya-dbar-pochtili-v-sele-mgudzyrkhua--1045612480.html

Память Сергея Дбар почтили в селе Мгудзырхуа

Память Сергея Дбар почтили в селе Мгудзырхуа

Герой Абхазии, полководец абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенант Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T18:50+0300

2023-05-02T18:50+0300

2023-05-02T19:00+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Память Сергея Дбар почтили в его родовом селе Мгудзырхуа. К памятнику Героя Абхазии возложили цветы представители сельской администрации, члены семьи, родственники и друзья. В актовом зале администрации села прошла выставка фотографий Сергея Дбар и вечер памяти.Не стало Сергея Дбар 27 июня 2002 года. Посмертно за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и активное участие в общественно-политической жизни республики он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.Одна из центральных улиц Сухума и Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии носят имя генерала Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160502/1018118065.html

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