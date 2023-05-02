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Память Сергея Дбар почтили в селе Мгудзырхуа
Память Сергея Дбар почтили в селе Мгудзырхуа
Герой Абхазии, полководец абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенант Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T18:50+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Память Сергея Дбар почтили в его родовом селе Мгудзырхуа. К памятнику Героя Абхазии возложили цветы представители сельской администрации, члены семьи, родственники и друзья. В актовом зале администрации села прошла выставка фотографий Сергея Дбар и вечер памяти.Не стало Сергея Дбар 27 июня 2002 года. Посмертно за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и активное участие в общественно-политической жизни республики он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.Одна из центральных улиц Сухума и Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии носят имя генерала Дбар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160502/1018118065.html
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сергей дбар, овна, абхазия, история
сергей дбар, овна, абхазия, история

Память Сергея Дбар почтили в селе Мгудзырхуа

18:50 02.05.2023 (обновлено: 19:00 02.05.2023)
© Foto / из архива семьи Дбар / Сергей Дбар
Сергей Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2023
© Foto / из архива семьи Дбар /
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Герой Абхазии, полководец абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенант Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Память Сергея Дбар почтили в его родовом селе Мгудзырхуа.
К памятнику Героя Абхазии возложили цветы представители сельской администрации, члены семьи, родственники и друзья.
В актовом зале администрации села прошла выставка фотографий Сергея Дбар и вечер памяти.
Сергей Дбар был выдающимся полководцем, он взял на себя организацию боевого сопротивления абхазских войск во время Отечественной войны народа Абхазии, он был командующим фронтом, начальником генерального штаба.
Не стало Сергея Дбар 27 июня 2002 года. Посмертно за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и активное участие в общественно-политической жизни республики он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
Одна из центральных улиц Сухума и Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии носят имя генерала Дбар.
Сергей Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2016
В Абхазии
Полководцу абхазской армии, Герою Сергею Дбар исполнилось бы 70 лет
2 мая 2016, 16:34
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