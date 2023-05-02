https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/rebenka-sbili-nasmert-v-gagre-1045609835.html

Ребенка сбили насмерть в Гагре

Ребенка сбили насмерть в Гагре

Инцидент произошел примерно в 8:50 2 мая вблизи ресторана "Мельница" в Гагре. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T16:25+0300

2023-05-02T16:25+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Мать с сыном сбил автомобиль на улице Демерджипа в Гагре утром 2 мая, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба.Он уточнил, что женщина вместе с ребенком переходила дорогу, на которой образовалась небольшая пробка из автомобилей. Они вышли на противоположную сторону дороги, когда их сбил автомобиль. По имеющейся у Юнусба информации, состояние здоровья женщины оценивается как стабильно тяжелое. Мужчина, совершивший наезд, прошел лабораторное исследование, которое показало, что он был трезв. Он задержан и доставлен в Гагрское ОВД для проведения следственных мероприятий.

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