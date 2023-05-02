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Ребенка сбили насмерть в Гагре
Ребенка сбили насмерть в Гагре
Инцидент произошел примерно в 8:50 2 мая вблизи ресторана "Мельница" в Гагре. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T16:25+0300
2023-05-02T16:25+0300
2023-05-02T17:19+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Мать с сыном сбил автомобиль на улице Демерджипа в Гагре утром 2 мая, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба.Он уточнил, что женщина вместе с ребенком переходила дорогу, на которой образовалась небольшая пробка из автомобилей. Они вышли на противоположную сторону дороги, когда их сбил автомобиль. По имеющейся у Юнусба информации, состояние здоровья женщины оценивается как стабильно тяжелое. Мужчина, совершивший наезд, прошел лабораторное исследование, которое показало, что он был трезв. Он задержан и доставлен в Гагрское ОВД для проведения следственных мероприятий.
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мвд абхазии, гагрский район, абхазия
Ребенка сбили насмерть в Гагре
16:25 02.05.2023 (обновлено: 17:19 02.05.2023)
Инцидент произошел примерно в 8:50 2 мая вблизи ресторана "Мельница" в Гагре.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Мать с сыном сбил автомобиль на улице Демерджипа в Гагре утром 2 мая, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба.
Он уточнил, что женщина вместе с ребенком переходила дорогу, на которой образовалась небольшая пробка из автомобилей. Они вышли на противоположную сторону дороги, когда их сбил автомобиль.
Десятилетний ребенок погиб на месте, а его мать доставлена в Гагрскую ЦРБ, где медики провели ей операцию.
По имеющейся у Юнусба информации, состояние здоровья женщины оценивается как стабильно тяжелое.
Мужчина, совершивший наезд, прошел лабораторное исследование, которое показало, что он был трезв. Он задержан и доставлен в Гагрское ОВД для проведения следственных мероприятий.