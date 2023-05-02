https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-beniya-o-vozobnovlenii-detskogo-turizma-v-abkhazii--1045528401.html

Такие обстоятельства: Джинджолия и Бения о возобновлении детского туризма в Абхазии

Такие обстоятельства: Джинджолия и Бения о возобновлении детского туризма в Абхазии

О развитии детского туризма в Абхазии, а также о том, как это направление может повлиять в целом на туриндустрию в республике, в эфире радио Sputnik рассказали... 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T10:22+0300

2023-05-02T10:22+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия и Бения о возобновлении детского туризма в Абхазии Такие обстоятельства: Джинджолия и Бения о возобновлении детского туризма в Абхазии

О развитии детского туризма в Абхазии, а также о том, как это направление может повлиять в целом на туриндустрию в республике, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа и прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Инара Бения и методист, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия.Подведя итоги международного образовательно-туристического форума "Горизонты-23", преподаватель АГУ Белла Джинджолия отметила, что ранее детский туризм так подробно и предметно не обсуждался."Направление очень интересное. Есть запрос. Самое ценное, что это еще и образовательный туризм. Если представитель советского времени знал об Абхазии, то молодое поколение в России плохо знает о стране. Ребенок, который однажды побывал в Абхазии, благодаря нашей природе и климату, он никогда не забудет о впечатлениях. А если это еще будет образовательная программа, где он будет узнавать об особенностях территории, то это наложит свой отпечаток на всю жизнь", – сказала Джинджолия.Начальник отдела анализа и прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Инара Бения рассказала, как детский туризм может повлиять в целом на туриндустрию в Абхазии и на другие сферы деятельности.Гости радио Sputnik подвели итоги форума, рассказали о том, какую работу еще предстоит сделать для возобновления детского туризма в Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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