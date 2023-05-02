https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/turbaza-dautbaeva-ob-obrazovatelnom-turizme--1045599569.html
Турбаза: Даутбаева об образовательном туризме
Турбаза: Даутбаева об образовательном туризме
Специалист по туризму Елена Даутбаева в программе "Турбаза" на радио Sputnik об образовательном туризме. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T15:00+0300
2023-05-02T15:00+0300
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Турбаза: Даутбаева об образовательном туризме
Турбаза: Даутбаева об образовательном туризме
Как отметила Даутбаева, в России сейчас детский образовательный туризм является популярным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства. "Есть множество госпрограмм – "Классная страна", "Больше, чем путешествие", "Живые уроки" и много других. Дети – наше будущее, и то, что мы вкладываем сейчас в них – это то, чем мы будем жить завтра", - отметила Даутбаева. Для развития данного направления нужны специалисты, которые должны владеть педагогическими навыками и быть специалистами в сфере туризма. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, образование, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, образование, аудио
Турбаза: Даутбаева об образовательном туризме
15:00 02.05.2023 (обновлено: 15:45 02.05.2023)
Специалист по туризму Елена Даутбаева в программе "Турбаза" на радио Sputnik об образовательном туризме.
Как отметила Даутбаева, в России сейчас детский образовательный туризм является популярным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства.
"Есть множество госпрограмм – "Классная страна", "Больше, чем путешествие", "Живые уроки" и много других. Дети – наше будущее, и то, что мы вкладываем сейчас в них – это то, чем мы будем жить завтра", - отметила Даутбаева.
Для развития данного направления нужны специалисты, которые должны владеть педагогическими навыками и быть специалистами в сфере туризма.
Подробности слушайте в аудиофайле
.