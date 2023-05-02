https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-dzhero-marganiya-1045600845.html

Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания

Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T11:35+0300

2023-05-02T11:35+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту убийства Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Тело с огнестрельными ранения было скрыто под брезентом и строительным мусором.30 апреля был задержан подозреваемый Давид Ахиба. Он сознался в содеянном.

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