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https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-dzhero-marganiya-1045600845.html
Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания
Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту убийства Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Тело с огнестрельными ранения было скрыто под брезентом и строительным мусором.30 апреля был задержан подозреваемый Давид Ахиба. Он сознался в содеянном.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район

Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания

11:35 02.05.2023 (обновлено: 12:39 02.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук У правительственного здания дежурят отряды милиции, которые призваны не допустить столкновения сторон
У правительственного здания дежурят отряды милиции, которые призваны не допустить столкновения сторон - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту убийства Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура Абхазии.
По данным предварительного следствия, тело Маргания было найдено 29 апреля на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзы Гагрского района.
Тело с огнестрельными ранения было скрыто под брезентом и строительным мусором.
30 апреля был задержан подозреваемый Давид Ахиба. Он сознался в содеянном.
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