https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-dzhero-marganiya-1045600845.html
Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания
Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T11:35+0300
2023-05-02T11:35+0300
2023-05-02T12:39+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045602033_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_32745d14a48e0e1e6272dfde6da31862.png
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту убийства Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Тело с огнестрельными ранения было скрыто под брезентом и строительным мусором.30 апреля был задержан подозреваемый Давид Ахиба. Он сознался в содеянном.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045602033_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d4c2bf0a3f8d9ad38205c186750a267b.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гагрский район
Уголовное дело возбуждено по факту убийства Джеро Маргания
11:35 02.05.2023 (обновлено: 12:39 02.05.2023)
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту убийства Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура Абхазии.
По данным предварительного следствия, тело Маргания было найдено 29 апреля на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзы Гагрского района.
Тело с огнестрельными ранения было скрыто под брезентом и строительным мусором.
30 апреля был задержан подозреваемый Давид Ахиба. Он сознался в содеянном.