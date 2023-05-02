https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/umer-valentin-yudashkin-1045603438.html

Умер Валентин Юдашкин

Умер Валентин Юдашкин

Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он удостоен ордена... 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T13:06+0300

2023-05-02T13:06+0300

2023-05-02T14:20+0300

россия

мода

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045603136_0:0:2422:1362_1920x0_80_0_0_dc7264ea9a1c70c81f93650672478482.jpg

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Умер российский модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет, сообщил Первый канал. В минувшее воскресенье в возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мода, культура