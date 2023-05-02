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Умер Валентин Юдашкин
Умер Валентин Юдашкин
Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он удостоен ордена... 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T13:06+0300
2023-05-02T13:06+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Умер российский модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет, сообщил Первый канал. В минувшее воскресенье в возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
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россия, мода, культура
Умер Валентин Юдашкин
13:06 02.05.2023 (обновлено: 14:20 02.05.2023)
Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он удостоен ордена Почета, а в 2013-м — "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik.
Умер российский модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет, сообщил
Первый канал.
О смерти кутюрье рассказала его жена. Юдашкин в последние годы боролся с тяжелым заболеванием.
В минувшее воскресенье в возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.
Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.