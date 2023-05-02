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Вакцины для животных пытались незаконно ввезти в Абхазию из Грузии
Вакцины для животных пытались незаконно ввезти в Абхазию из Грузии
Общее количество изъятых вакцин составила 466 флаконов, о наличии которых в установленной форме заявлено не было. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T14:20+0300
2023-05-02T14:20+0300
2023-05-02T16:21+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вакцины для животных пытался незаконно ввезти в Абхазию гражданин, следовавший из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики. Таможенники обнаружили в его ручной клади: Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований.
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таможня, абхазия, грузия
Вакцины для животных пытались незаконно ввезти в Абхазию из Грузии
14:20 02.05.2023 (обновлено: 16:21 02.05.2023)
Общее количество изъятых вакцин составила 466 флаконов, о наличии которых в установленной форме заявлено не было.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вакцины для животных пытался незаконно ввезти в Абхазию гражданин, следовавший из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Его остановили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями на таможенном пункте "Ингур".
Таможенники обнаружили в его ручной клади:
366 флаконов вакцины для профилактики болезней собак,
100 флаконов вакцина против бешенства животных.
Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований.