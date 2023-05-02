https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/vaktsiny-dlya-zhivotnykh-pytalis-nezakonno-vvezti-v-abkhaziyu-iz-gruzii--1045606432.html

Вакцины для животных пытались незаконно ввезти в Абхазию из Грузии

Вакцины для животных пытались незаконно ввезти в Абхазию из Грузии

Общее количество изъятых вакцин составила 466 флаконов, о наличии которых в установленной форме заявлено не было. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T14:20+0300

2023-05-02T14:20+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вакцины для животных пытался незаконно ввезти в Абхазию гражданин, следовавший из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики. Таможенники обнаружили в его ручной клади: Все материалы по административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований.

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