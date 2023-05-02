https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/voprosy-lekarstvennogo-obespecheniya-obsudili-na-soveschanii-v-minzdrave-abkhazii-1045609950.html

Вопросы лекарственного обеспечения обсудили на совещании в Минздраве Абхазии

Вопросы лекарственного обеспечения обсудили на совещании в Минздраве Абхазии

Были проведены три выездные проверки по мониторингу за лекарственным обеспечением, по итогам выявлены нарушения. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T17:00+0300

2023-05-02T17:00+0300

2023-05-02T17:21+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Большинство медучреждений превышают допустимый лимит отпущенных препаратов, из-за чего возникает дефицит лекарств для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.Ситуацию обсудили на совещании в Минздраве Абхазии. По итогам трех выездных проверок были выявлены нарушения. Министр Эдуард Бутба напомнил, что лекарственное обеспечение ветеранов войны – приоритетная госпрограмма, спонсируемая из республиканского бюджета, и все списки учета формируются специалистами на основании статистических данных."Минздрав продолжает внимательно отслеживать ход реализации региональных программ и работать над повышением качества и доступности медицинской помощи", – добавил глава Минздрава. Он подчеркнул, что частные коррективы отдельных врачей на местах недопустимы.Главврачам поручено провести внутренние совещания во всех городских и районных поликлиниках и обязать сотрудников следовать утвержденному министерством графику обеспечения лекарственными препаратами.

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