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Вопросы лекарственного обеспечения обсудили на совещании в Минздраве Абхазии
Вопросы лекарственного обеспечения обсудили на совещании в Минздраве Абхазии
Были проведены три выездные проверки по мониторингу за лекарственным обеспечением, по итогам выявлены нарушения. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T17:00+0300
2023-05-02T17:00+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Большинство медучреждений превышают допустимый лимит отпущенных препаратов, из-за чего возникает дефицит лекарств для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.Ситуацию обсудили на совещании в Минздраве Абхазии. По итогам трех выездных проверок были выявлены нарушения. Министр Эдуард Бутба напомнил, что лекарственное обеспечение ветеранов войны – приоритетная госпрограмма, спонсируемая из республиканского бюджета, и все списки учета формируются специалистами на основании статистических данных."Минздрав продолжает внимательно отслеживать ход реализации региональных программ и работать над повышением качества и доступности медицинской помощи", – добавил глава Минздрава. Он подчеркнул, что частные коррективы отдельных врачей на местах недопустимы.Главврачам поручено провести внутренние совещания во всех городских и районных поликлиниках и обязать сотрудников следовать утвержденному министерством графику обеспечения лекарственными препаратами.
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медицина, абхазия, минздрав абхазии, овна
медицина, абхазия, минздрав абхазии, овна
Вопросы лекарственного обеспечения обсудили на совещании в Минздраве Абхазии
17:00 02.05.2023 (обновлено: 17:21 02.05.2023)
Были проведены три выездные проверки по мониторингу за лекарственным обеспечением, по итогам выявлены нарушения.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Большинство медучреждений превышают допустимый лимит отпущенных препаратов, из-за чего возникает дефицит лекарств для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
Ситуацию обсудили на совещании в Минздраве Абхазии. По итогам трех выездных проверок были выявлены нарушения.
По словам руководителя Фонда инвалидов ОВНА Дмитрия Тарба, врачи поликлиник часто выписывают рецепты на лекарства без диагноза или медицинского заключения.
Министр Эдуард Бутба напомнил, что лекарственное обеспечение ветеранов войны – приоритетная госпрограмма, спонсируемая из республиканского бюджета, и все списки учета формируются специалистами на основании статистических данных.
"Минздрав продолжает внимательно отслеживать ход реализации региональных программ и работать над повышением качества и доступности медицинской помощи", – добавил глава Минздрава.
Он подчеркнул, что частные коррективы отдельных врачей на местах недопустимы.
Главврачам поручено провести внутренние совещания во всех городских и районных поликлиниках и обязать сотрудников следовать утвержденному министерством графику обеспечения лекарственными препаратами.