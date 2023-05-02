https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/vystavka-khudozhnika-adgura-ampar-otkrylas-v-tsvz-sukhuma-1045611067.html

Выставка художника Адгура Ампар открылась в ЦВЗ Сухума

Выставка художника Адгура Ампар открылась в ЦВЗ Сухума

Посетить выставку Адгура Ампар в Центральном выставочном зале можно до 12 мая. 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T18:10+0300

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в абхазии

культура

художники

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ художника Адгура Ампар открылась в Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме во вторник 2 мая.Адгур Ампар в своем творчестве поднимает вопросы, которые висят в воздухе – место человека в современном мире, развитие технологий и место социума в нем, одиночество, перечислила Арсалия."На мой взгляд у Адгура есть особенный контакт со своим зрителем, и необходимость быть с ним в постоянной живой связи, потому что Адгур очень уважает зрителя и для каждой своей работы оставляет место для того, чтобы он домыслил, сделал какие-то свои выводы", - подчеркнула она.С открытием персональной выставки Адгура Ампар его поздравил министр культуры Даур Кове. Автор выставки Адгур Ампар поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес и выразил надежду на то, что работы вызовут у них эмоции и они откроют что-то новое для себя.

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культура, художники, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум