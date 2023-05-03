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Аслан Бжания прибыл в Минводы на открытие Кавказской инвестиционной выставки
Аслан Бжания прибыл в Минводы на открытие Кавказской инвестиционной выставки
Для участия в мероприятии в Ставропольский край прибыли гости со всех регионов России, главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T13:59+0300
2023-05-03T13:59+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания принимает участие в торжественной церемонии открытия первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба главы государства.Гостей мероприятия поприветствовал зампредседателя правительства России Александр Новак, который отметил масштабность выставки и выразил уверенность в том, что участники достигнут определенных договоренностей и подпишут немало соглашений.Кавказская инвестиционная выставка будет проходить в столице Ставропольского края с 3 по 4 мая. В ее рамках у президента Абхазии запланирован ряд встреч с главами субъектов, входящих в СКФО и крупных корпораций.В состав делегации также вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель комитета Парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
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Аслан Бжания прибыл в Минводы на открытие Кавказской инвестиционной выставки
13:59 03.05.2023 (обновлено: 14:58 03.05.2023)
Для участия в мероприятии в Ставропольский край прибыли гости со всех регионов России, главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания принимает участие в торжественной церемонии открытия первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах, сообщает
пресс-служба главы государства.
Гостей мероприятия поприветствовал зампредседателя правительства России Александр Новак, который отметил масштабность выставки и выразил уверенность в том, что участники достигнут определенных договоренностей и подпишут немало соглашений.
Кавказская инвестиционная выставка будет проходить в столице Ставропольского края с 3 по 4 мая. В ее рамках у президента Абхазии запланирован ряд встреч с главами субъектов, входящих в СКФО и крупных корпораций.
В состав делегации также вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель комитета Парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.