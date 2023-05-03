https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-mikhailom-mishustinym-na-vystavke-v-minvodakh-1045621305.html

Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на выставке в Минводах

Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на выставке в Минводах

Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить в Минеральных Водах 3 и 4 мая. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T15:21+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на полях Кавказской инвестиционной выставки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время изучения абхазского стенда премьер-министр заинтересовался сухумским аэропортом. Бжания выразил надежду на то, что воздушная гавань будет в скором времени запущена при российской поддержке. Кроме того, Мишустин поделился с присутствующими воспоминаниями об абхазских достопримечательностях – озере Рица и Новоафонской пещере, заметив, что давно там не был. В свою очередь президент Абхазии пригласил премьер-министра посетить республику в любое удобное время.

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