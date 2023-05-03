https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-mikhailom-mishustinym-na-vystavke-v-minvodakh-1045621305.html
Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на выставке в Минводах
Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на выставке в Минводах
Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить в Минеральных Водах 3 и 4 мая. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T15:21+0300
2023-05-03T15:21+0300
2023-05-03T15:32+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на полях Кавказской инвестиционной выставки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время изучения абхазского стенда премьер-министр заинтересовался сухумским аэропортом. Бжания выразил надежду на то, что воздушная гавань будет в скором времени запущена при российской поддержке. Кроме того, Мишустин поделился с присутствующими воспоминаниями об абхазских достопримечательностях – озере Рица и Новоафонской пещере, заметив, что давно там не был. В свою очередь президент Абхазии пригласил премьер-министра посетить республику в любое удобное время.
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абхазия, россия, новости, аслан бжания, михаил мишустин
абхазия, россия, новости, аслан бжания, михаил мишустин
Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на выставке в Минводах
15:21 03.05.2023 (обновлено: 15:32 03.05.2023)
Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить в Минеральных Водах 3 и 4 мая.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Михаилом Мишустиным на полях Кавказской инвестиционной выставки. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Аслан Бжания и Михаил Мишустин затронули вопросы перспективных проектов, планируемых к реализации в Абхазии, по газификации и другие проекты в области туризма", – говорится в сообщении.
Во время изучения абхазского стенда премьер-министр заинтересовался сухумским аэропортом. Бжания выразил надежду на то, что воздушная гавань будет в скором времени запущена при российской поддержке.
Кроме того, Мишустин поделился с присутствующими воспоминаниями об абхазских достопримечательностях – озере Рица и Новоафонской пещере, заметив, что давно там не был. В свою очередь президент Абхазии пригласил премьер-министра посетить республику в любое удобное время.