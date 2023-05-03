https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-4-maya-1045624366.html
Часть Абхазии останется без света 4 мая
Часть Абхазии останется без света 4 мая
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T19:15+0300
2023-05-03T19:15+0300
2023-05-03T19:54+0300
в абхазии
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черноморэнерго
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Часть Абхазии останется без света завтра, 4 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". В связи с заменой изоляторов на опоре будет отключена воздушная линия "Очамчыра". С 05:00 до 06:00 без подачи электроэнергии останутся жители Сухума (кроме абонентов подстанций "Баслат" и "Синоп", Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.Кроме того, с 11:00 до 16:00 из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Пицунда".
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии останется без света 4 мая
19:15 03.05.2023 (обновлено: 19:54 03.05.2023)
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Часть Абхазии останется без света завтра, 4 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
В связи с заменой изоляторов на опоре будет отключена воздушная линия "Очамчыра". С 05:00 до 06:00 без подачи электроэнергии останутся жители Сухума (кроме абонентов подстанций "Баслат" и "Синоп", Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.
Кроме того, с 11:00 до 16:00 из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Пицунда".