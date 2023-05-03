https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/gadeliya-o-novom-sezone-v-organnom-zale-pitsundskogo-khrama-intersnye-nakhodki--1045620082.html

Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интересные находки

Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интересные находки

Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что ждет посетителей органного зала Пицундского храма в нынешнем... 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T15:36+0300

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Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интерсные находки Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интерсные находки

Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия."Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки", – добавил Гаделия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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