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Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интересные находки
Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интересные находки
Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что ждет посетителей органного зала Пицундского храма в нынешнем... 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T15:36+0300
2023-05-03T15:36+0300
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Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интерсные находки
Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интерсные находки
Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия."Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки", – добавил Гаделия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Гаделия о новом сезоне в органном зале Пицундского храма: интересные находки
15:36 03.05.2023 (обновлено: 16:35 03.05.2023)
Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что ждет посетителей органного зала Пицундского храма в нынешнем сезоне.
Ежегодный концертный сезон открылся в органном зале Пицундского храма. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.
"Нас ждет насыщенный сезон. Будет разнообразная программа, у всех свои интересные находки", – добавил Гаделия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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