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https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/gagra-ostanetsya-bez-vody-3-i-4-maya-1045622455.html
Гагра останется без воды 3 и 4 мая
Гагра останется без воды 3 и 4 мая
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T16:46+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района."Водоканал" города Гагра информирует граждан о том, что в связи с проведением профилактических ремонтных работ подача воды в городе будет прекращена 3 мая в 21:00 и возобновится в течение дня 4 мая", – говорится в сообщении.Власти района приносят извинения за временные неудобства.
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Гагра останется без воды 3 и 4 мая

16:46 03.05.2023 (обновлено: 16:47 03.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
"Водоканал" города Гагра информирует граждан о том, что в связи с проведением профилактических ремонтных работ подача воды в городе будет прекращена 3 мая в 21:00 и возобновится в течение дня 4 мая", – говорится в сообщении.
Власти района приносят извинения за временные неудобства.
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