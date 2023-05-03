https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/gagra-ostanetsya-bez-vody-3-i-4-maya-1045622455.html

Гагра останется без воды 3 и 4 мая

Гагра останется без воды 3 и 4 мая

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района."Водоканал" города Гагра информирует граждан о том, что в связи с проведением профилактических ремонтных работ подача воды в городе будет прекращена 3 мая в 21:00 и возобновится в течение дня 4 мая", – говорится в сообщении.Власти района приносят извинения за временные неудобства.

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