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Гагра останется без воды 3 и 4 мая
Гагра останется без воды 3 и 4 мая
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T16:46+0300
2023-05-03T16:46+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района."Водоканал" города Гагра информирует граждан о том, что в связи с проведением профилактических ремонтных работ подача воды в городе будет прекращена 3 мая в 21:00 и возобновится в течение дня 4 мая", – говорится в сообщении.Власти района приносят извинения за временные неудобства.
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абхазия, новости
Гагра останется без воды 3 и 4 мая
16:46 03.05.2023 (обновлено: 16:47 03.05.2023) СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Гагра останется без воды вечером в среду, 3 мая, и в четверг, 4 мая. Об этом сообщает
пресс-служба администрации района.
"Водоканал" города Гагра информирует граждан о том, что в связи с проведением профилактических ремонтных работ подача воды в городе будет прекращена 3 мая в 21:00 и возобновится в течение дня 4 мая", – говорится в сообщении.
Власти района приносят извинения за временные неудобства.