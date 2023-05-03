https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/neftebaza-zagorelas-na-kubani-1045615384.html

Нефтебаза загорелась на Кубани

Нефтебаза загорелась на Кубани

Утром в среду, 3 мая, на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна загорелся резервуар с топливом. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T10:09+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.По последним данным, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, для борьбы с огнем задействованы около 188 пожарных и пять пожарных поездов.При этом Кондратьев подчеркнул, что угрозы для жителей населенного пункта нет и информация об их эвакуации не соответствует действительности. Причины пожара выясняются.

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