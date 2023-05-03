https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/neftebaza-zagorelas-na-kubani-1045615384.html
Нефтебаза загорелась на Кубани
Нефтебаза загорелась на Кубани
Утром в среду, 3 мая, на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна загорелся резервуар с топливом. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T10:09+0300
2023-05-03T10:09+0300
2023-05-03T10:36+0300
новости
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041706725_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_7028212e4683a0b63e0cf7aae42a6486.jpg
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.По последним данным, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, для борьбы с огнем задействованы около 188 пожарных и пять пожарных поездов.При этом Кондратьев подчеркнул, что угрозы для жителей населенного пункта нет и информация об их эвакуации не соответствует действительности. Причины пожара выясняются.
краснодарский край
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041706725_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_aba0e0da664f54629bd42c8f9608e44b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, краснодарский край, россия
новости, краснодарский край, россия
Нефтебаза загорелась на Кубани
10:09 03.05.2023 (обновлено: 10:36 03.05.2023)
Утром в среду, 3 мая, на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна загорелся резервуар с топливом.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил
глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По последним данным, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, для борьбы с огнем задействованы около 188 пожарных и пять пожарных поездов.
При этом Кондратьев подчеркнул, что угрозы для жителей населенного пункта нет и информация об их эвакуации не соответствует действительности. Причины пожара выясняются.