https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/takie-obstoyatelstva-kvekveskiri-i-dzhugeliya-o-kreditnoy-politike-v-abkhazii--1045608772.html
Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии
Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии
О кредитовании в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и... 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T10:48+0300
2023-05-03T10:48+0300
2023-05-03T10:52+0300
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Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии
Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии
Кредитные отношения – важная составляющая финансовых отношений. Благодаря такой услуге, многие могут приобрести то, что необходимо сегодня: автомобиль, квартиру, бытовую технику, сделать ремонт. Большую роль кредитование играет в развитии бизнеса. Почему в Абхазии нет длинных и дешевых кредитов, как сделать кредиты доступными для разных категорий граждан, рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и зампредседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, национальный банк абхазии, кредит, финансы, деньги, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, национальный банк абхазии, кредит, финансы, деньги, аудио
Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии
10:48 03.05.2023 (обновлено: 10:52 03.05.2023)
О кредитовании в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и зампредседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия.
Кредитные отношения – важная составляющая финансовых отношений. Благодаря такой услуге, многие могут приобрести то, что необходимо сегодня: автомобиль, квартиру, бытовую технику, сделать ремонт. Большую роль кредитование играет в развитии бизнеса. Почему в Абхазии нет длинных и дешевых кредитов, как сделать кредиты доступными для разных категорий граждан, рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и зампредседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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