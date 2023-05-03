https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/takie-obstoyatelstva-kvekveskiri-i-dzhugeliya-o-kreditnoy-politike-v-abkhazii--1045608772.html

Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии

Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии

О кредитовании в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и... 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T10:48+0300

2023-05-03T10:48+0300

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Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии Такие обстоятельства: Квеквескири и Джугелия о кредитной политике в Абхазии

Кредитные отношения – важная составляющая финансовых отношений. Благодаря такой услуге, многие могут приобрести то, что необходимо сегодня: автомобиль, квартиру, бытовую технику, сделать ремонт. Большую роль кредитование играет в развитии бизнеса. Почему в Абхазии нет длинных и дешевых кредитов, как сделать кредиты доступными для разных категорий граждан, рассказали начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири и зампредседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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