https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/tarasov-o-zayavleniyakh-espch-o-kompensatsiyakh-dlya-gruzii-es-pytaetsya-probudit-u-gruzin-obidu-1045616882.html
Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду
Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление ЕС о компенсации России для Грузии. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T13:03+0300
2023-05-03T13:03+0300
2023-05-03T13:45+0300
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Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду
Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду
ЕСПЧ решил, что Россия должна выплатить 130 млн евро Грузии за свои действия после августа 2008 года. Как рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, никакой реакции со стороны России не последует.Тарасов отметил, что в Закавказье уже почувствовали, что грядут перемены."Грузинская мечта", несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Тбилиси, относительно грамотно ориентируется в этой ситуации и ведет свою внутреннюю политику, которая отвечает национальным интересам", – заключил эксперт.
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Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду
13:03 03.05.2023 (обновлено: 13:45 03.05.2023)
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление ЕС о компенсации России для Грузии.
ЕСПЧ решил, что Россия должна выплатить 130 млн евро Грузии за свои действия после августа 2008 года. Как рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, никакой реакции со стороны России не последует.
"Мы понимаем, почему ЕС ведет себя так, как ведет. Они пытаются пробудить у грузин чувство какой-то обиды, требований к России. При всей сложности, которая существует после августа 2008 года, у нас все же нормальные отношения и торгово-экономическое сотрудничество. Игра идет на обострение ситуации со стороны Запада", – сказал Станислав Тарасов.
Тарасов отметил, что в Закавказье уже почувствовали, что грядут перемены.
"Грузинская мечта", несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Тбилиси, относительно грамотно ориентируется в этой ситуации и ведет свою внутреннюю политику, которая отвечает национальным интересам", – заключил эксперт.