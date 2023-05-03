https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/tarasov-o-zayavleniyakh-espch-o-kompensatsiyakh-dlya-gruzii-es-pytaetsya-probudit-u-gruzin-obidu-1045616882.html

Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду

Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление ЕС о компенсации России для Грузии. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T13:03+0300

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Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду Тарасов о заявлениях ЕСПЧ о компенсациях для Грузии: ЕС пытается пробудить у грузин обиду

ЕСПЧ решил, что Россия должна выплатить 130 млн евро Грузии за свои действия после августа 2008 года. Как рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, никакой реакции со стороны России не последует.Тарасов отметил, что в Закавказье уже почувствовали, что грядут перемены."Грузинская мечта", несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Тбилиси, относительно грамотно ориентируется в этой ситуации и ведет свою внутреннюю политику, которая отвечает национальным интересам", – заключил эксперт.

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