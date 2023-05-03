Завершен прием работ на соискание премии Георгия Дзидзария
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премия присуждается за достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие крупным вкладом в развитие науки Абхазии.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Завершен прием работ на соискание государственной премии имени Георгия Дзидзария. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила секретарь конкурсной комиссии Наала Касландзия.
На соискание могут выдвигаться как фундаментальные научные труды, так и оригинальные учебники для вузов, основанные на теоретических исследованиях. Работы должны быть опубликованными в течение последних трех лет.
Выдвижение трудов на соискание Госпремии производится коллективами научных учреждений и высших учебных заведений. По итогу, комиссия рассмотрит работы восьми ученых. Среди них есть филологи, историки, специалисты по ботанике.
10 ноября 2022, 11:35
"Представленные работы очень высокого качества и вызывают большой интерес. Работы, направленные на конкурс, обсуждаются членами комиссии. Они смотрят рецензии, прикрепленные к присланным материалам. В начале осени будет голосование, тогда станут известны обладатели премии", - рассказала Касландзия.
На соискание премии были представлены работы от следующих учреждений:
Институт ботаники: книга Зураба Адзынба "Кальцевидные эндемики флоры Колхиды".
Абхазский госуниверситет: двухтомник Джульетты Адлейба "Стилевая и поэтико-композиционная система сказки" и книга по языкознанию Отара Дзидзария, посвященная лексикологии абхазо-адыгских языков и общему языкознанию (на абхазском языке).
Абхазский институт гуманитарных исследований: две книги Вячеслава Чирикба – "Абхазия и итальянские города государства XIII-XV веков", "Независимость Республики Абхазия в свете международного права", серия книг Станислава Лакоба "Историко-культурные очерки "Из века в век", "Демьянов, записки об Абхазии и Грузии", "Рафальская. Из окна вагона", "АбНО и его разгром 1922-1931 годы", монографическое исследование Омара Маан "Абхазы и внешний мир. Этнокультурные и экономические связи VIII-XVIII веков", монография Виталия Чамагуа "Очерки истории абхазской публицистики. Эпоха, события, личности. Вторая половина XIX-XX веков".
Национальная библиотека: работа Константина Думаа "Трагические последствия распада СССР".
Всего, по словам Наалы Касландзия, премии имени Георгия Дзидзария удостоятся трое авторов.