https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/zavershen-priem-rabot-na-soiskanie-premii-georgiya-dzidzariya-1045625246.html

Завершен прием работ на соискание премии Георгия Дзидзария

Завершен прием работ на соискание премии Георгия Дзидзария

Премия присуждается за достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие крупным вкладом в развитие... 03.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Завершен прием работ на соискание государственной премии имени Георгия Дзидзария. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила секретарь конкурсной комиссии Наала Касландзия.Выдвижение трудов на соискание Госпремии производится коллективами научных учреждений и высших учебных заведений. По итогу, комиссия рассмотрит работы восьми ученых. Среди них есть филологи, историки, специалисты по ботанике."Представленные работы очень высокого качества и вызывают большой интерес. Работы, направленные на конкурс, обсуждаются членами комиссии. Они смотрят рецензии, прикрепленные к присланным материалам. В начале осени будет голосование, тогда станут известны обладатели премии", - рассказала Касландзия.На соискание премии были представлены работы от следующих учреждений:Всего, по словам Наалы Касландзия, премии имени Георгия Дзидзария удостоятся трое авторов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210506/Istoricheskaya-lichnost-107-let-so-dnya-rozhdeniya-Georgiya-Dzidzariya-1032361520.html

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