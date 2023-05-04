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Часть Сухума останется без воды в пятницу 5 мая
Часть Сухума останется без воды в пятницу 5 мая
Отключения связаны с проведением ремонтных работ на участках улица Имама Шамиля - улица Ардзинба, улица Северная - улица Аргун, улица Когония - улица Дбар. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T19:10+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра в пятницу, 5 мая, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Подача воды будет отключена в 00:00 и возобновится в 22:00.Ограничения затронут жителей Нового района, Старого поселка, улиц Эшба и Адыгейской, района вокзала, рынка, ВИЭМ, центральной и нагорной части города.
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абхазия, сухум, новости
Часть Сухума останется без воды в пятницу 5 мая
Отключения связаны с проведением ремонтных работ на участках улица Имама Шамиля - улица Ардзинба, улица Северная - улица Аргун, улица Когония - улица Дбар.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра в пятницу, 5 мая, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды будет отключена в 00:00 и возобновится в 22:00.
Ограничения затронут жителей Нового района, Старого поселка, улиц Эшба и Адыгейской, района вокзала, рынка, ВИЭМ, центральной и нагорной части города.