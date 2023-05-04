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Дела о мелком хулиганстве завели в отношении двоих жителей Абхазии

Дела о мелком хулиганстве завели в отношении двоих жителей Абхазии

Шесть девушек и двое юношей были задержаны рано утром за развешивание плакатов с лозунгами на перилах железнодорожных эстакад. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T15:49+0300

2023-05-04T15:49+0300

2023-05-04T16:06+0300

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В отношении двоих жителей Абхазии были заведены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство" - прим.). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Ведомство сообщает, что группа молодых людей была задержана на эстакаде железнодорожной станции "Гума" примерно в 04:30. Шесть девушек и двое юношей развешивали на перилах плакаты. Похожие плакаты были развешаны на эстакадах на Кодорском шоссе и улице Воронова. После профилактической беседы девушек отпустили домой. В отношении молодых людей были заведены административные дела, после чего их также выпустили из здания УВД.

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