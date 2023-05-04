https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/glavnyy-chetverg-vardaniya-o-podgotovke-k-tursezonu-v-pitsunde-i-ograzhdenii-zapovednika-1045631946.html

Главный четверг: Вардания о подготовке к турсезону в Пицунде и ограждении заповедника

Главный четверг: Вардания о подготовке к турсезону в Пицунде и ограждении заповедника

В программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания рассказал, как готовятся к... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T20:19+0300

2023-05-04T20:19+0300

2023-05-04T20:19+0300

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Главный четверг: Вардания о подготовке к турсезону в Пицунде и ограждении заповедника Главный четверг: Вардания о подготовке к турсезону в Пицунде и ограждении заповедника

В программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания рассказал, как готовятся к туристическому сезону, какие вопросы решают местные власти.По словам Вардания, администрация города ежегодно проводит ряд встреч, посвященных летнему курортному сезону, с участием директоров гостиниц, отелей, чтобы узнать готовность объектов к принятию туристов и какая помощь требуется от местных властей. С привлечением сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам проверяется состояние пляжей, расчищается морское дно. От хозяев объектов размещения на пляжной полосе требуется соблюдение предписаний, обеспечивающих безопасность плавания в море.Первый заместитель главы Пицунды рассказал также, как обстоят дела с незаконным строительством, что делается для благоустройства города-курорта, какие работы ведутся по расчистке заповедника и установке ограждения вокруг территории.Подробности в аудиофайле .

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абхазия, пицунда, курортный сезон, пляжи, пицундо-мюссерский заповедник, главный четверг, подкасты, аудио