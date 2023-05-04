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Лидера секты "Страна Души" осудили на три с половиной года тюрьмы
Лидера секты "Страна Души" осудили на три с половиной года тюрьмы
Точное количество членов секты не было установлено, но в одном доме в поселке Дранда вместе с лидером объединения Владимиром Хоружим проживали до 30 человек. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T17:17+0300
2023-05-04T17:17+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Создатель секты "Страна Души", функционировавшей в Абхазии, был осужден на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Сообщается, что несовершеннолетних "адептов" Хоружий воспитывал по-своему, включая в это, в том числе, элементы строевой подготовки. За непослушание, опоздание и ложь он мог бить своих подопечных, заставлял их отжиматься, запрещал видеться с близкими.Деятельность секты была пресечена в 2021 году, тогда же Хоружий был задержан в Сочи. Адлерский суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" - прим.) и части 2 статьи 117 ("Истязание" - прим.) Уголовного кодекса России.
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абхазия, россия, суд, новости
абхазия, россия, суд, новости
Лидера секты "Страна Души" осудили на три с половиной года тюрьмы
Точное количество членов секты не было установлено, но в одном доме в поселке Дранда вместе с лидером объединения Владимиром Хоружим проживали до 30 человек.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik
. Создатель секты "Страна Души", функционировавшей в Абхазии, был осужден на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает
объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Владимир Хоружий в 2008 году создал в Абхазии религиозное объединение, основой которого стал кришнаизм. Следствием не установлено точное количество людей, вовлеченных в секту, но некоторые из них были несовершеннолетними.
Сообщается, что несовершеннолетних "адептов" Хоружий воспитывал по-своему, включая в это, в том числе, элементы строевой подготовки. За непослушание, опоздание и ложь он мог бить своих подопечных, заставлял их отжиматься, запрещал видеться с близкими.
Деятельность секты была пресечена в 2021 году, тогда же Хоружий был задержан в Сочи. Адлерский суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" - прим.) и части 2 статьи 117 ("Истязание" - прим.) Уголовного кодекса России.