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Мероприятия к 9 Мая обсудят в Sputnik Абхазия

Мероприятия к 9 Мая обсудят в Sputnik Абхазия

В пятницу, 5 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представительства Россотрудничества в республике и Государственного музея... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

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В пятницу, 5 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представительства Россотрудничества в республике и Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Тема пресс-конференции: "Программа мероприятий к празднованию 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне".Участники встречиДмитрий Федотов – руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии;Мзия Бейя – директор Госмузея Боевой Славы имени Ардзинба.

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