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Мероприятия к 9 Мая обсудят в Sputnik Абхазия
Мероприятия к 9 Мая обсудят в Sputnik Абхазия
В пятницу, 5 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представительства Россотрудничества в республике и Государственного музея... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T12:41+0300
2023-05-04T12:41+0300
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В пятницу, 5 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представительства Россотрудничества в республике и Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Тема пресс-конференции: "Программа мероприятий к празднованию 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне".Участники встречиДмитрий Федотов – руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии;Мзия Бейя – директор Госмузея Боевой Славы имени Ардзинба.
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абхазия, sputnik абхазия, новости
абхазия, sputnik абхазия, новости
Мероприятия к 9 Мая обсудят в Sputnik Абхазия
12:41 04.05.2023 (обновлено: 13:07 04.05.2023)
В пятницу, 5 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представительства Россотрудничества в республике и Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
Тема пресс-конференции: "Программа мероприятий к празднованию 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне".
Участники встречи
Дмитрий Федотов – руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии;
Мзия Бейя – директор Госмузея Боевой Славы имени Ардзинба.