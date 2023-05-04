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Начисления таможенных платежей в Абхазии за апрель 2023 года
Начисления таможенных платежей в Абхазии за апрель 2023 года
За четыре месяца 2023 года таможенные органы начислили 887,8 миллиона рублей, перевыполнив план на этот период на 9%. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T09:43+0300
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При плане в 250 миллионов таможенные платежи за апрель составили 281,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Таким образом, план по собираемости был перевыполнен на 13%.Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в 2023 году собранная сумма выросла на 23,7 миллиона рублей (в 2022 году было собрано 258 миллионов).
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мультимедиа, инфографика, абхазия, таможня, инфографика
Начисления таможенных платежей в Абхазии за апрель 2023 года
За четыре месяца 2023 года таможенные органы начислили 887,8 миллиона рублей, перевыполнив план на этот период на 9%.
При плане в 250 миллионов таможенные платежи за апрель составили 281,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Таким образом, план по собираемости был перевыполнен на 13%.
Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в 2023 году собранная сумма выросла на 23,7 миллиона рублей (в 2022 году было собрано 258 миллионов).