https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/nachisleniya-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-za-aprel-2023-goda-1045619747.html

Начисления таможенных платежей в Абхазии за апрель 2023 года

Начисления таможенных платежей в Абхазии за апрель 2023 года

За четыре месяца 2023 года таможенные органы начислили 887,8 миллиона рублей, перевыполнив план на этот период на 9%. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T09:43+0300

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При плане в 250 миллионов таможенные платежи за апрель составили 281,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Таким образом, план по собираемости был перевыполнен на 13%.Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в 2023 году собранная сумма выросла на 23,7 миллиона рублей (в 2022 году было собрано 258 миллионов).

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