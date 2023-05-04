https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/posrednik-bartsits-o-gotovnosti-abkhazii-k-tursezonu--1045621201.html

Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону

Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону

Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона и об... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T13:29+0300

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Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону

В Абхазии нынешним летом ожидается стабильный турпоток, отметил Барциц."Абхазия сегодня является одним из самых популярных направлений для российских туристов. Мы входим в топ-3 направления, которые сегодня выбирают граждане России, если брать зарубежные направления: Турция, Арабские Эмираты, Абхазия. Если брать внутренние направления, то это Краснодарский край, Кавказские минводы", – сообщил Астамур Барциц. Подробности слушайте в аудиофайле.

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