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Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону
Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону
Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона и об... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T13:29+0300
2023-05-04T13:29+0300
2023-05-04T15:09+0300
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Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону
Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону
В Абхазии нынешним летом ожидается стабильный турпоток, отметил Барциц."Абхазия сегодня является одним из самых популярных направлений для российских туристов. Мы входим в топ-3 направления, которые сегодня выбирают граждане России, если брать зарубежные направления: Турция, Арабские Эмираты, Абхазия. Если брать внутренние направления, то это Краснодарский край, Кавказские минводы", – сообщил Астамур Барциц. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, отдых в абхазии, минтуризма, аудио
подкасты, посредник, абхазия, отдых в абхазии, минтуризма, аудио
Посредник: Барциц о готовности Абхазии к турсезону
13:29 04.05.2023 (обновлено: 15:09 04.05.2023)
Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона и об ожиданиях от предстоящего лета.
В Абхазии нынешним летом ожидается стабильный турпоток, отметил Барциц.
"Абхазия сегодня является одним из самых популярных направлений для российских туристов. Мы входим в топ-3 направления, которые сегодня выбирают граждане России, если брать зарубежные направления: Турция, Арабские Эмираты, Абхазия. Если брать внутренние направления, то это Краснодарский край, Кавказские минводы", – сообщил Астамур Барциц.
Подробности слушайте в аудиофайле.