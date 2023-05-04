https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/takie-obstoyatelstva-shinkuba-o-nasekomykh-vreditelyakh-v-abkhazii-i-borbe-s-nimi-1045633980.html

Такие обстоятельства: Шинкуба о насекомых-вредителях в Абхазии и борьбе с ними

Такие обстоятельства: Шинкуба о насекомых-вредителях в Абхазии и борьбе с ними

Как сегодня ведется борьба с насекомыми-вредителями, какие проблемы актуализировались весной, есть ли новые виды насекомых, представляющих угрозу, в эфире... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T18:04+0300

2023-05-04T18:04+0300

2023-05-04T18:04+0300

радио

абхазия

насекомые

вредители

мраморный клоп

борьба с вредителями в абхазии

растения

защита

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Такие обстоятельства: Шинкуба о насекомых – вредителях в Абхазии и борьбе с ними Такие обстоятельства: Шинкуба о насекомых – вредителях в Абхазии и борьбе с ними

Как сегодня ведется борьба с насекомыми-вредителями, какие проблемы актуализировались весной, есть ли новые виды насекомых, представляющих угрозу, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией карантинных фитосанитарных исследований Госинспекции Абхазии по карантину растений, кандидат биологических наук, доцент кафедры агрономии АГУ Майя Шинкуба.По ее словам, помимо химической обработки растений, механического сбора вредителей, было бы хорошо применять биологический метод борьбы с ними."Это очень актуальная тема. Раньше был лабораторный инсектарий по улице Чанба (в Сухуме - прим.), где размножали энтомопатогены. Например, был энтомопатогенный грибок ашерсония, который непосредственно влияет на карантинного вредителя, и цитрусовая белокрылка. Благодаря размножению, расселению энтомопатогена, было ограничено распространение данного вредителя. Биологический метод защиты довольно перспективный, реальный, который необходимо развивать у нас в стране, это использование естественных врагов, они не приносят вреда растениям и полезным насекомым", – сказала Шинкуба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, насекомые, вредители, мраморный клоп, борьба с вредителями в абхазии, растения, защита, аудио