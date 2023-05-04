https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/vysokie-stavki-i-otsutstvie-denezhnoy-massy-problemy-kreditovaniya-v-abkhazii-1045633816.html
Высокие ставки и отсутствие денежной массы: проблемы кредитования в Абхазии
Высокие ставки и отсутствие денежной массы: проблемы кредитования в Абхазии
В эфире радио Sputnik зампередседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия и глава Управления исследования информации и статистики Банка Абхазии... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T16:51+0300
2023-05-04T16:51+0300
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Сегодня банки Абхазии предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и кредитным организациям. В 2022 году, по данным Банка Абхазии, было выдано 13 965 кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Основная доля заемщиков - физические лица. Они получили 13,5 тысячи кредитов на сумму два миллиарда рублей. Юрилицам было выдано 1,8 миллиарда рублей, и индивидуальным предпринимателям около 400 миллионов.Средняя взвешенная процентная ставка составила 22,9%, но это не потолок. Многие банки выдают кредит по 36 % годовых.Подробнее о самых главных проблемах банковской сферы Абхазии и способах их решения смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, банки, видео
абхазия, мультимедиа, видео, банки, видео
Высокие ставки и отсутствие денежной массы: проблемы кредитования в Абхазии
В эфире радио Sputnik зампередседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия и глава Управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири рассказали, почему в республике дорогие кредиты и как это можно исправить
Сегодня банки Абхазии предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и кредитным организациям.
В 2022 году, по данным Банка Абхазии, было выдано 13 965 кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Основная доля заемщиков - физические лица. Они получили 13,5 тысячи кредитов на сумму два миллиарда рублей. Юрилицам было выдано 1,8 миллиарда рублей, и индивидуальным предпринимателям около 400 миллионов.
Средняя взвешенная процентная ставка составила 22,9%, но это не потолок. Многие банки выдают кредит по 36 % годовых.
Подробнее о самых главных проблемах банковской сферы Абхазии и способах их решения смотрите в видео Sputnik.