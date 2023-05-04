https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/xxv-konkurs-tantsevalnykh-ansambley-aykh-otkrylsya-v-sukhume-1045639876.html
XXV конкурс танцевальных ансамблей "Аӡыхь" открылся в Сухуме
XXV конкурс танцевальных ансамблей "Аӡыхь" открылся в Сухуме
В конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" участвуют творческие коллективы из всех районов республики. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T22:25+0300
2023-05-04T22:25+0300
2023-05-04T22:25+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/04/1045637362_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9f5863da0f4d3187a2ca1675ec28969b.jpg
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок"), который будет проходить 4 и 5 мая, открылся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.Жюри оценит исполнительское мастерство конкурсантов, воплощение темы танца, сценическую культуру и костюмы, наличие живого музыкального сопровождения.Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степеней, а остальные получат специальные памятные свидетельства. Всем участникам вручат памятные подарки.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/04/1045637362_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_85662aea6662a33ecb27df15f45bd5a3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
XXV конкурс танцевальных ансамблей "Аӡыхь" открылся в Сухуме
В конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" участвуют творческие коллективы из всех районов республики.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок"), который будет проходить 4 и 5 мая, открылся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.
Помимо танцев, на сцене госфилармонии прошла презентация нотного сборника "Танцевальная музыка абхазов", составленного Народным артистом Абхазии, композитором Отаром Хунцария.
В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.
Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.
Жюри оценит исполнительское мастерство конкурсантов, воплощение темы танца, сценическую культуру и костюмы, наличие живого музыкального сопровождения.
Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степеней, а остальные получат специальные памятные свидетельства. Всем участникам вручат памятные подарки.