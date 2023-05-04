https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/xxv-konkurs-tantsevalnykh-ansambley-aykh-otkrylsya-v-sukhume-1045639876.html

XXV конкурс танцевальных ансамблей "Аӡыхь" открылся в Сухуме

XXV конкурс танцевальных ансамблей "Аӡыхь" открылся в Сухуме

В конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" участвуют творческие коллективы из всех районов республики. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T22:25+0300

2023-05-04T22:25+0300

2023-05-04T22:25+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/04/1045637362_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9f5863da0f4d3187a2ca1675ec28969b.jpg

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок"), который будет проходить 4 и 5 мая, открылся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.Жюри оценит исполнительское мастерство конкурсантов, воплощение темы танца, сценическую культуру и костюмы, наличие живого музыкального сопровождения.Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степеней, а остальные получат специальные памятные свидетельства. Всем участникам вручат памятные подарки.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура