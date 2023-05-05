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Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"

Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"

XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") состоялся в Абхазии. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

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В танцевальном конкурсе принимают участие коллективы из всех районов республики. Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.Победители конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства об участии и памятные подарки.

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