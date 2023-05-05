Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/1045660446.html
Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"
Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"
XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") состоялся в Абхазии. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T19:55+0300
2023-05-05T20:10+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045657567_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_9f9a6f73e3c10e1274d02680eda64b8b.jpg
В танцевальном конкурсе принимают участие коллективы из всех районов республики. Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.Победители конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства об участии и памятные подарки.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045657567_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_5f9fc03e8e9afe569b56d40ad79bcae4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фото , абхазия
фото, мультимедиа, фото , абхазия

Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"

19:55 05.05.2023 (обновлено: 20:10 05.05.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") состоялся в Абхазии.
В танцевальном конкурсе принимают участие коллективы из всех районов республики. Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.
В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.
Победители конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства об участии и памятные подарки.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии состоялся детско-юношеский конкурс хореографических коллективов республики "Адзыхь".

В Абхазии состоялся детско-юношеский конкурс хореографических коллективов республики &quot;Адзыхь&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии состоялся детско-юношеский конкурс хореографических коллективов республики "Адзыхь".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конкурсе участвуют творческие коллективы из всех районов Абхазии.

В конкурсе участвуют творческие коллективы из всех районов Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конкурсе участвуют творческие коллективы из всех районов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники разделены на две возрастные группы – младшая от 7 до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет.

Участники разделены на две возрастные группы – младшая от 7 до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники разделены на две возрастные группы – младшая от 7 до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители выбраны по номинациям: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный, парный и сольный танец.

Победители выбраны по номинациям: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный, парный и сольный танец. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители выбраны по номинациям: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный, парный и сольный танец.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители активно болели за своих фаворитов, команды поддержки подготовили плакаты.

Зрители активно болели за своих фаворитов, команды поддержки подготовили плакаты. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители активно болели за своих фаворитов, команды поддержки подготовили плакаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тщательно готовятся к конкурсу, оттачивают мастерство, синхронность, шьют костюмы, готовят новую программу.

Ребята тщательно готовятся к конкурсу, оттачивают мастерство, синхронность, шьют костюмы, готовят новую программу. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тщательно готовятся к конкурсу, оттачивают мастерство, синхронность, шьют костюмы, готовят новую программу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции больше всего коллективов ориентированы на национальные абхазские и кавказские танцы.

По традиции больше всего коллективов ориентированы на национальные абхазские и кавказские танцы. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции больше всего коллективов ориентированы на национальные абхазские и кавказские танцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.

Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для многих конкурс стал первым официальным выходом на "большую" сцену.

Для многих конкурс стал первым официальным выходом на &quot;большую&quot; сцену. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для многих конкурс стал первым официальным выходом на "большую" сцену.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри оценивает исполнение, тему танца, костюмы и обращает внимание на живое музыкальное сопровождение.

Жюри оценивает исполнение, тему танца, костюмы и обращает внимание на живое музыкальное сопровождение. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри оценивает исполнение, тему танца, костюмы и обращает внимание на живое музыкальное сопровождение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Были среди конкурсантов и коллективы с современной хореографией.

Были среди конкурсантов и коллективы с современной хореографией. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Были среди конкурсантов и коллективы с современной хореографией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителей награждают дипломами, все участники получают памятные подарки.

Победителей награждают дипломами, все участники получают памятные подарки. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителей награждают дипломами, все участники получают памятные подарки.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0