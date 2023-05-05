https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/1045660446.html
Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"
Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь"
XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") состоялся в Абхазии. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T19:55+0300
2023-05-05T19:55+0300
2023-05-05T20:10+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045657567_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_9f9a6f73e3c10e1274d02680eda64b8b.jpg
В танцевальном конкурсе принимают участие коллективы из всех районов республики. Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.Победители конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства об участии и памятные подарки.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045657567_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_5f9fc03e8e9afe569b56d40ad79bcae4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фото , абхазия
фото, мультимедиа, фото , абхазия
Танцевальный "баттл": яркие моменты конкурса "Адзыхь" 19:55 05.05.2023 (обновлено: 20:10 05.05.2023)
XXV Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Аӡыхь" ("Родничок") состоялся в Абхазии.
В танцевальном конкурсе принимают участие коллективы из всех районов республики. Участники разделены на две возрастные группы: младшая группа от 7 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.
В конкурсе несколько номинаций: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный танец, парный и сольный танцы. Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.
Победители конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства об участии и памятные подарки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии состоялся детско-юношеский конкурс хореографических коллективов республики "Адзыхь".
В Абхазии состоялся детско-юношеский конкурс хореографических коллективов республики "Адзыхь".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В конкурсе участвуют творческие коллективы из всех районов Абхазии.
В конкурсе участвуют творческие коллективы из всех районов Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники разделены на две возрастные группы – младшая от 7 до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет.
Участники разделены на две возрастные группы – младшая от 7 до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победители выбраны по номинациям: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный, парный и сольный танец.
Победители выбраны по номинациям: абхазский народный танец, танцы народов мира, современный, парный и сольный танец.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрители активно болели за своих фаворитов, команды поддержки подготовили плакаты.
Зрители активно болели за своих фаворитов, команды поддержки подготовили плакаты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ребята тщательно готовятся к конкурсу, оттачивают мастерство, синхронность, шьют костюмы, готовят новую программу.
Ребята тщательно готовятся к конкурсу, оттачивают мастерство, синхронность, шьют костюмы, готовят новую программу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции больше всего коллективов ориентированы на национальные абхазские и кавказские танцы.
По традиции больше всего коллективов ориентированы на национальные абхазские и кавказские танцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.
Всего за два дня зрителям покажут 25 номеров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для многих конкурс стал первым официальным выходом на "большую" сцену.
Для многих конкурс стал первым официальным выходом на "большую" сцену.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жюри оценивает исполнение, тему танца, костюмы и обращает внимание на живое музыкальное сопровождение.
Жюри оценивает исполнение, тему танца, костюмы и обращает внимание на живое музыкальное сопровождение.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Были среди конкурсантов и коллективы с современной хореографией.
Были среди конкурсантов и коллективы с современной хореографией.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победителей награждают дипломами, все участники получают памятные подарки.
Победителей награждают дипломами, все участники получают памятные подарки.