https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/beyya-ob-aktsiyakh-k-9-maya-v-abkhazii-sokhranenie-istoricheskoy-pamyati-dlya-molodogo-pokoleniya--1045655767.html

Бейя об акциях к 9 Мая в Абхазии: сохранение исторической памяти для молодого поколения

Бейя об акциях к 9 Мая в Абхазии: сохранение исторической памяти для молодого поколения

О том, почему так важно вовлекать молодежь к мероприятиям по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, и о вкладе Абхазии во Второй мировой... 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T18:00+0300

2023-05-05T18:00+0300

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Бейя об акциях ко 9 мая в Абхазии: сохранение исторической памяти для молодого поколения Бейя об акциях ко 9 мая в Абхазии: сохранение исторической памяти для молодого поколения

Пресс-конференция, посвященная совместными мероприятиям представительства Россотрудничества в Абхазии и Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 5 мая.Акции ко Дню Победы позволяют воспитывать в молодежи любовь к Родине и патриотизм, сохраняют историческую память, сказала Бейя."Мы вовлекаем молодежь в наши акции, приглашаем школьников. Для нас очень важно вовлечь именно эту аудиторию. Взрослое население, оно достаточно хорошо помнит и Великую Отечественную, и Отечественную войну народа Абхазии. Необходимо проводить идеологическую работу именно с молодежью", – сказала Бейя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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