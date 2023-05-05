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Более 200 тысяч рублей собрали на концерте в поддержку "Пятнашки" в Гудауте
Более 200 тысяч рублей собрали на концерте в поддержку "Пятнашки" в Гудауте
Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" прошел в Гудауте 3 мая. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T09:35+0300
2023-05-05T09:35+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте оркестра имени Отара Хунцария в поддержку "Пятнашки" в Гудауте, сообщил Sputnik руководитель коллектива Денис Арухаа.Он уточнил, что эта сумма сформировалась за счет проданных билетов и пожертвований от зрителей. Также в ближайшие дни должны поступить банковские переводы от нескольких госучреждений.По словам руководителя оркестра народных инструментов, рассматривается возможность проведения аналогичных концертов в Очамчыре и Гагре. Все собранные средства будут направлены на приобретение продуктов питания или же элементов экипировки для бойцов "Пятнашки".Ранее, 27 апреля концерт в поддержку "Пятнашки" прошел в Государственной филармонии Абхазии. Было продано 37 билетов и собрано в общей сложности 40 тысяч рублей.Интернациональная бригада "Пятнашка" участвует в специальной военной операции России по освобождению Донбасса.
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абхазия, культура, гудаута
Более 200 тысяч рублей собрали на концерте в поддержку "Пятнашки" в Гудауте
09:35 05.05.2023 (обновлено: 10:45 05.05.2023)
Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" прошел в Гудауте 3 мая.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте оркестра имени Отара Хунцария в поддержку "Пятнашки" в Гудауте, сообщил Sputnik руководитель коллектива Денис Арухаа.
Он уточнил, что эта сумма сформировалась за счет проданных билетов и пожертвований от зрителей. Также в ближайшие дни должны поступить банковские переводы от нескольких госучреждений.
"Приняли нас очень тепло, и было очень приятно выступать перед такой публикой. Для артиста не может быть ничего лучше, чем искренние аплодисменты зрителей и эмоциональная связь с ними. Мы с удовольствием выступили. Публика была замечательная", – сказал Арухаа.
По словам руководителя оркестра народных инструментов, рассматривается возможность проведения аналогичных концертов в Очамчыре и Гагре. Все собранные средства будут направлены на приобретение продуктов питания или же элементов экипировки для бойцов "Пятнашки".
Ранее, 27 апреля концерт в поддержку "Пятнашки" прошел в Государственной филармонии Абхазии. Было продано 37 билетов и собрано в общей сложности 40 тысяч рублей.
Интернациональная бригада "Пятнашка" участвует в специальной военной операции России по освобождению Донбасса.