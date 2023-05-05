https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/bolee-200-tysyach-rubley-sobrali-na-kontserte-v-podderzhku-pyatnashki-v-gudaute-1045642701.html

Более 200 тысяч рублей собрали на концерте в поддержку "Пятнашки" в Гудауте

Более 200 тысяч рублей собрали на концерте в поддержку "Пятнашки" в Гудауте

Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" прошел в Гудауте 3 мая. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T09:35+0300

2023-05-05T09:35+0300

2023-05-05T10:45+0300

в абхазии

абхазия

культура

гудаута

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044803249_0:99:1300:830_1920x0_80_0_0_b26cd45a47a932868b5602fc06f29fc8.jpg

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте оркестра имени Отара Хунцария в поддержку "Пятнашки" в Гудауте, сообщил Sputnik руководитель коллектива Денис Арухаа.Он уточнил, что эта сумма сформировалась за счет проданных билетов и пожертвований от зрителей. Также в ближайшие дни должны поступить банковские переводы от нескольких госучреждений.По словам руководителя оркестра народных инструментов, рассматривается возможность проведения аналогичных концертов в Очамчыре и Гагре. Все собранные средства будут направлены на приобретение продуктов питания или же элементов экипировки для бойцов "Пятнашки".Ранее, 27 апреля концерт в поддержку "Пятнашки" прошел в Государственной филармонии Абхазии. Было продано 37 билетов и собрано в общей сложности 40 тысяч рублей.Интернациональная бригада "Пятнашка" участвует в специальной военной операции России по освобождению Донбасса.

абхазия

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, гудаута